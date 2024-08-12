12 Ağustos 2024, Pazartesi
Emekliye 1+1'lik jet ödeme! Yeni baştan duyuru geldi: 10.000 TL kök maaş ve üstü alan SSK, Bağ-Kur'luya tam 23.850 TL...
Milyonlarca emekli, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarını yakından takip ederken, birçok emekli için ödeme miktarını artırma fırsatı doğdu. Kampanyalardan faydalananlar ve bir üst maaş dilimine geçenler, daha yüksek promosyon ödemeleri alabiliyor. Ayrıca, bazı emekliler için çift promosyon alma imkanı da bulunuyor. Peki, kimler iki promosyon birden alabilir? İşte bu konuda merak edilen tüm detaylar Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberinde...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 06:59