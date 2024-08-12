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Haberler Galeri Emekliye 1+1'lik jet ödeme! Yeni baştan duyuru geldi: 10.000 TL kök maaş ve üstü alan SSK, Bağ-Kur'luya tam 23.850 TL...

Emekliye 1+1'lik jet ödeme! Yeni baştan duyuru geldi: 10.000 TL kök maaş ve üstü alan SSK, Bağ-Kur'luya tam 23.850 TL...

Milyonlarca emekli, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarını yakından takip ederken, birçok emekli için ödeme miktarını artırma fırsatı doğdu. Kampanyalardan faydalananlar ve bir üst maaş dilimine geçenler, daha yüksek promosyon ödemeleri alabiliyor. Ayrıca, bazı emekliler için çift promosyon alma imkanı da bulunuyor. Peki, kimler iki promosyon birden alabilir? İşte bu konuda merak edilen tüm detaylar Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberinde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 06:59
Emekliye 1+1’lik jet ödeme! Yeni baştan duyuru geldi: 10.000 TL kök maaş ve üstü alan SSK, Bağ-Kur’luya tam 23.850 TL...

Emekli, dul ve yetim vatandaşlar için bankaların maaş promosyon yarışı tüm hızıyla sürüyor. Üç yıllık taahhüt karşılığında emekli maaşlarını bankalara taşıyanlar 5 bin liradan başlayıp 12 bin liraya kadar çıkan promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Hatta bazı bankalar sundukları ek avantajlarla bu tutarı daha da yukarılara taşıyor.

Emekliye 1+1’lik jet ödeme! Yeni baştan duyuru geldi: 10.000 TL kök maaş ve üstü alan SSK, Bağ-Kur’luya tam 23.850 TL...

Kim, Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Hiçbir şart koşmadan 15 bin liraya kadar promosyon veren bankalar mevcut. Ancak bazı bankalar, emekli yakınını getirme, belirli bir miktarda kartla harcama yapma veya otomatik fatura ödeme talimatı verme gibi şartlar karşılığında promosyon tutarını artırıyor.

Emekliye 1+1’lik jet ödeme! Yeni baştan duyuru geldi: 10.000 TL kök maaş ve üstü alan SSK, Bağ-Kur’luya tam 23.850 TL...

İki banka, belirli koşullar altında 18 bin lira promosyon öderken, bir banka ise toplamda 24 bin liraya kadar promosyon imkanı sunuyor. Bu banka, maaşını taşıyanlara 12 bin liraya kadar promosyon veriyor; ayrıca, kartlarıyla her ay 1.000 lira harcama yapmaları halinde 12 ay boyunca ek 1.000 lira ödeme yaparak toplamda 24 bin liraya ulaşabiliyor.

Emekliye 1+1’lik jet ödeme! Yeni baştan duyuru geldi: 10.000 TL kök maaş ve üstü alan SSK, Bağ-Kur’luya tam 23.850 TL...

Maaş Zammıyla Artan Promosyon Tutarları

Geçtiğimiz ay yapılan emekli maaşı zamları, birçok emekliye daha yüksek promosyon alma fırsatı sundu. Temmuz zammıyla bir üst maaş dilimine geçen emekliler, mevcut bankalarından ya da maaşlarını taşıyarak başka bankalardan bu imkanı kullanabiliyor.

Emekliye 1+1’lik jet ödeme! Yeni baştan duyuru geldi: 10.000 TL kök maaş ve üstü alan SSK, Bağ-Kur’luya tam 23.850 TL...

Örneğin, maaşı 10 bin liranın altında olanlar 5 bin ila 17 bin lira, 10 bin ila 14 bin 999 lira arasında olanlar 8 bin ila 20 bin lira, 15 bin ila 19 bin 999 lira arasında olanlar 10 bin ila 22 bin lira, 20 bin lira üzerinde maaşı olanlar ise 12 bin ila 24 bin lira arasında promosyon alabiliyor.