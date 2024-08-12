Emekliye 1+1’lik jet ödeme! Yeni baştan duyuru geldi: 10.000 TL kök maaş ve üstü alan SSK, Bağ-Kur’luya tam 23.850 TL...

Örneğin, maaşı 10 bin liranın altında olanlar 5 bin ila 17 bin lira, 10 bin ila 14 bin 999 lira arasında olanlar 8 bin ila 20 bin lira, 15 bin ila 19 bin 999 lira arasında olanlar 10 bin ila 22 bin lira, 20 bin lira üzerinde maaşı olanlar ise 12 bin ila 24 bin lira arasında promosyon alabiliyor.