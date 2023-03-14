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Kentsel dönüşümde gaza basıldı! İstanbul'a dönüşüm kredisi! Faiz oranı ve şartlar netleşiyor

Son dakika ekonomi haberleri | Kahramanmaraş depremleri sonrası Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilirken, beklenen Marmara depreminden en çok etkilenecek il olan İstanbul için de düğmeye basıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı evini kendi dönüştürmek isteyenler için kredi paketi hazırlığına başladı. Pakete göre konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa 1 milyon lira kredinin 2 yıl geri ödemesiz ve 0,69 faiz oranıyla verilmesi planlanıyor. Detayların Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 11:09
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Kentsel dönüşümde gaza basıldı! İstanbul’a dönüşüm kredisi! Faiz oranı ve şartlar netleşiyor

Beklenen İstanbul depremi için kentsel dönüşüm süreci hızlanıyor. Hükümet bir yandan 11 ili vuran deprem felaketi nedeniyle devletin tüm imkanlarını seferber ederken, bir yandan da ülke genelinde kentsel dönüşüm planlarını faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kentsel dönüşümde gaza basıldı! İstanbul’a dönüşüm kredisi! Faiz oranı ve şartlar netleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı kendi konutunu dönüştürmek isteyen vatandaşlar için kredi paketi hazırlıyor.

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Kentsel dönüşümde gaza basıldı! İstanbul’a dönüşüm kredisi! Faiz oranı ve şartlar netleşiyor

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İstanbul'da riskli konutların dönüştürülmesi için kredi paketi hazırlıyor.

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Kentsel dönüşümde gaza basıldı! İstanbul’a dönüşüm kredisi! Faiz oranı ve şartlar netleşiyor

Pakette 1 milyon lira kredinin 2 yıl geri ödemesiz olarak ve 0,69 faiz oranıyla maliklere tahsis edilmesi yer alıyor. Detayların Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanması bekleniyor.

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Kentsel dönüşümde gaza basıldı! İstanbul’a dönüşüm kredisi! Faiz oranı ve şartlar netleşiyor

Öte yandan Bakanlık kredi paketinin yanında kiracıların da sorunlarını ortadan kaldırmak için devreye alınacak devletin yap işlet modeliyle kiralama sisteminin ayrıntılarını da açıklayacak.