Kentsel dönüşümde gaza basıldı! İstanbul'a dönüşüm kredisi! Faiz oranı ve şartlar netleşiyor

Son dakika ekonomi haberleri | Kahramanmaraş depremleri sonrası Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilirken, beklenen Marmara depreminden en çok etkilenecek il olan İstanbul için de düğmeye basıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı evini kendi dönüştürmek isteyenler için kredi paketi hazırlığına başladı. Pakete göre konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa 1 milyon lira kredinin 2 yıl geri ödemesiz ve 0,69 faiz oranıyla verilmesi planlanıyor. Detayların Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...