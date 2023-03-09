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Haberler Galeri Kentsel Dönüşüm zamlı kira yardımı 2023 | Başvurusunu yapana aylık 3.500-3.000-2.500 TL yatacak! İllere göre kim ne kadar alacak?

Kentsel Dönüşüm zamlı kira yardımı 2023 | Başvurusunu yapana aylık 3.500-3.000-2.500 TL yatacak! İllere göre kim ne kadar alacak?

Kentsel dönüşüm kira yardımına ilişkin detaylar araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kira yardımı ödemelerine ilişkin açıklama yaparak zamlı yardım ücretlerini illere göre açıkladı. Kira yardımı ikamet edilen şehre göre farklılık gösteriyor. Peki 2023 kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 18:42
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Kentsel Dönüşüm zamlı kira yardımı 2023 | Başvurusunu yapana aylık 3.500-3.000-2.500 TL yatacak! İstanbul, Ankara, İzmir... İllere göre kim ne kadar alacak?

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Depreme karşı binaların yeniden dayanıklı ve sağlam inşa edilmesi noktasında hayata geçen projeye ilgi arttı. Vatandaşlar arama motorlarında kentsel dönüşüm kira yardımına ilişkin detayları araştırılıyor. İşte illere göre gerçekleşen yardımlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kentsel Dönüşüm zamlı kira yardımı 2023 | Başvurusunu yapana aylık 3.500-3.000-2.500 TL yatacak! İstanbul, Ankara, İzmir... İllere göre kim ne kadar alacak?

İSTANBUL'DA 1 MİLYON 500 BİN KONUT YENİDEN YAPILACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden zarar gören illerde bir yıl içinde öncelikli rezerv alanların tamamlanmasını, sonrasında da şehirlerin içerisini inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Kentsel Dönüşüm zamlı kira yardımı 2023 | Başvurusunu yapana aylık 3.500-3.000-2.500 TL yatacak! İstanbul, Ankara, İzmir... İllere göre kim ne kadar alacak?

Bakan Kurum, İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini belirterek, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız." diye konuştu.

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Kentsel Dönüşüm zamlı kira yardımı 2023 | Başvurusunu yapana aylık 3.500-3.000-2.500 TL yatacak! İstanbul, Ankara, İzmir... İllere göre kim ne kadar alacak?

İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini belirten Kurum, çalışmaların tamamlandığını, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

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Kentsel Dönüşüm zamlı kira yardımı 2023 | Başvurusunu yapana aylık 3.500-3.000-2.500 TL yatacak! İstanbul, Ankara, İzmir... İllere göre kim ne kadar alacak?

KİRA YARDIMLARI ARTTI

Bakan Kurum ayrıca, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını da açıkladı. İstanbul'da 1500 lira olan kira yardımının 3 bin 500 liraya yükseltildiğini belirtti.