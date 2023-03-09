Kentsel Dönüşüm zamlı kira yardımı 2023 | Başvurusunu yapana aylık 3.500-3.000-2.500 TL yatacak! İllere göre kim ne kadar alacak?

Kentsel dönüşüm kira yardımına ilişkin detaylar araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kira yardımı ödemelerine ilişkin açıklama yaparak zamlı yardım ücretlerini illere göre açıkladı. Kira yardımı ikamet edilen şehre göre farklılık gösteriyor. Peki 2023 kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL?