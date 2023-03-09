Belediye YARDIM BAŞVURUSU 2023 | Para, gıda, eğitim, kıyafet yardımı nasıl alınır?

BELEDİYE YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Belediyeler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen yardımlardan yararlanabilmek için öncelikle ihtiyaç sahibi olmak gerekiyor. Bu kapsamda hangi belediyeye yardım başvurusu yapılacaksa öncelikle belediyeden bu konu hakkında detaylı bilgi alınmalıdır.