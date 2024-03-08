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Kentsel dönüşüm kredisi | Tarihi fırsat milyonların ayağına geldi! İşte gereken şartlar

Hükümetin kentsel dönüşüm seferberliği tam gaz sürüyor. 330 milyon euroluk kaynak ile ilk etapta 36 bin konut hızla dönüştürülecek. 5 ilin yer aldığı projeyle evini yenilemek isteyenlere aylık 0.69 faizle, 180 aya kadar 2.5 milyon lira finansman sağlanacak. Projenin pilot şehri İzmir.

Giriş Tarihi: 08.03.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 07:36
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Kentsel dönüşüm kredisi | Tarihi fırsat milyonların ayağına geldi! İşte gereken şartlar

Hükümetin başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği tam gaz sürüyor. Dönüşümün hızlanabilmesi için Yarısı Bizden, Yerinde Dönüşüm kampanyalarının yanı sıra kira yardımı, faiz destekli kredi, harçlardan muafiyet gibi birçok destek de sağlanıyor.

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Kentsel dönüşüm kredisi | Tarihi fırsat milyonların ayağına geldi! İşte gereken şartlar
Bu desteklere bir yenisi daha eklendi. Dünya Bankası ile imzalanan anlaşma ile 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında 2.5 milyon lira kredi sağlanacak.
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Kentsel dönüşüm kredisi | Tarihi fırsat milyonların ayağına geldi! İşte gereken şartlar

PİLOT ŞEHİR İZMİR

Projenin detaylarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dünya Bankası ile imzaladığımız ilk etapta 330 milyon euroluk bir anlaşmayı hayata geçiriyor;

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Kentsel dönüşüm kredisi | Tarihi fırsat milyonların ayağına geldi! İşte gereken şartlar
İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan projeyi başlatıyoruz.
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Kentsel dönüşüm kredisi | Tarihi fırsat milyonların ayağına geldi! İşte gereken şartlar
Amacımız, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek. 5 ilimizi kapsayan projede pilot ilimiz ise İzmir'dir" dedi.