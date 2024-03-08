Kentsel dönüşüm kredisi | Tarihi fırsat milyonların ayağına geldi! İşte gereken şartlar

Hükümetin kentsel dönüşüm seferberliği tam gaz sürüyor. 330 milyon euroluk kaynak ile ilk etapta 36 bin konut hızla dönüştürülecek. 5 ilin yer aldığı projeyle evini yenilemek isteyenlere aylık 0.69 faizle, 180 aya kadar 2.5 milyon lira finansman sağlanacak. Projenin pilot şehri İzmir.

Giriş Tarihi: 08.03.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 07:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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