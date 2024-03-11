Aylık Maaşı 22.400 TL’ye Kadar! İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan duyuru doğrultusunda, ülke genelinde silahlı ve silahsız olmak üzere toplamda 2.670 güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir ve KPSS puanı şartı aranmamaktadır. Ancak, bazı kurumlar belirli kadrolar için ön eleme amacıyla KPSS puanı talep edebilir. İşte alım yapacak kurumlar ve ilana ilişkin ayrıntılar….