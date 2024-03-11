11 Mart 2024, Pazartesi
Aylık Maaşı 22.400 TL'ye Kadar! İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan duyuru doğrultusunda, ülke genelinde silahlı ve silahsız toplamda 2.670 güvenlik görevlisi alımı için başvurular başlamıştır. Bu alımlar kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde görevlendirme yapılacak olup, bazı kurumlar belirli kadrolar için ön eleme sürecinde KPSS puanı talep edebilir. İşte İŞKUR güvenlik alım ilanları…
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:13
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