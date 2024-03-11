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Haberler Galeri Aylık Maaşı 22.400 TL'ye Kadar! İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor!

Aylık Maaşı 22.400 TL'ye Kadar! İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan duyuru doğrultusunda, ülke genelinde silahlı ve silahsız toplamda 2.670 güvenlik görevlisi alımı için başvurular başlamıştır. Bu alımlar kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde görevlendirme yapılacak olup, bazı kurumlar belirli kadrolar için ön eleme sürecinde KPSS puanı talep edebilir. İşte İŞKUR güvenlik alım ilanları…

Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:13
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Aylık Maaşı 22.400 TL’ye Kadar! İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan duyuru doğrultusunda, ülke genelinde silahlı ve silahsız olmak üzere toplamda 2.670 güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir ve KPSS puanı şartı aranmamaktadır. Ancak, bazı kurumlar belirli kadrolar için ön eleme amacıyla KPSS puanı talep edebilir. İşte alım yapacak kurumlar ve ilana ilişkin ayrıntılar….

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Aylık Maaşı 22.400 TL’ye Kadar! İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor!

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu üzerinden Güvenlik Görevlisi alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan arama bölümüne hangi kadro için iş arıyorsanız yazın ve arama butonuna tıklayın.

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Aylık Maaşı 22.400 TL’ye Kadar! İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor!

Kurumlarca paylaşılan ilanlar listelenecektir. Akabinde ilana giriş yapın e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru adımını tamamlayın.

BAŞVURU EKRANI

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Aylık Maaşı 22.400 TL’ye Kadar! İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Güvenlik Görevlisi genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibidir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

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Aylık Maaşı 22.400 TL’ye Kadar! İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor!

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,