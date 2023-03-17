Kentsel Dönüşüm Güçlendirme KREDİSİ HESAPLAMA | Tablo ortaya çıktı! Aylık 4,568, 4,837, 5,179, 5,628 TL ÖDEME! Düşük faizli 120 aya varan vade...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm destek paketi ile ilgili beklenen duyuruyu yaptı. Duyurulan kentsel dönüşüm destek kredisi paketinde 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vadeli finansman sağlanacak. Kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansman imkanı sunulacak.