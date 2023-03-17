HaberlerGaleriKentsel Dönüşüm Güçlendirme KREDİSİ HESAPLAMA | Tablo ortaya çıktı! Aylık 4,568, 4,837, 5,179, 5,628 TL ÖDEME! Düşük faizli 120 aya varan vade...
Kentsel Dönüşüm Güçlendirme KREDİSİ HESAPLAMA | Tablo ortaya çıktı! Aylık 4,568, 4,837, 5,179, 5,628 TL ÖDEME! Düşük faizli 120 aya varan vade...
Kentsel dönüşüm kredisi kapsamında oturduğu konutu güçlendirme isteyen vatandaşlara da destek imkanı sağlanıyor. Konutunu güçlendirmek isteyen vatandaşlar 320 bin liraya kadar kredi çekme imkanı buluyor. Aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla 60-72-84-120 aylık ödeme tablosu çıktı. Kalem kalem hesaplanan geri ödeme planında azami 4,568,90 TL'ye konutunuzu depreme karşı sağlamlaştırabilirsiniz. İşte başvuru şartları...