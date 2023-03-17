17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kentsel Dönüşüm Güçlendirme KREDİSİ HESAPLAMA | Tablo ortaya çıktı! Aylık 4,568, 4,837, 5,179, 5,628 TL ÖDEME! Düşük faizli 120 aya varan vade...

Kentsel Dönüşüm Güçlendirme KREDİSİ HESAPLAMA | Tablo ortaya çıktı! Aylık 4,568, 4,837, 5,179, 5,628 TL ÖDEME! Düşük faizli 120 aya varan vade...

Kentsel dönüşüm kredisi kapsamında oturduğu konutu güçlendirme isteyen vatandaşlara da destek imkanı sağlanıyor. Konutunu güçlendirmek isteyen vatandaşlar 320 bin liraya kadar kredi çekme imkanı buluyor. Aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla 60-72-84-120 aylık ödeme tablosu çıktı. Kalem kalem hesaplanan geri ödeme planında azami 4,568,90 TL'ye konutunuzu depreme karşı sağlamlaştırabilirsiniz. İşte başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 12:24
  • 1
  • 18
Kentsel Dönüşüm Güçlendirme KREDİSİ HESAPLAMA | Tablo ortaya çıktı! Aylık 4,568, 4,837, 5,179, 5,628 TL ÖDEME! Düşük faizli 120 aya varan vade...

Olası İstanbul depreminin öncesinde oturduğu binayı yeniden yapmak ya da güçlendirmek isteyenlere devlet destek elini uzattı. Kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili detaylar gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar düşük faiz imkanı ve uzun vadelerle nefes alarak konutlarını depreme karşı sağlamlaştırabilecek. Peki 320 bin TL'lik kentsel dönüşüm güçlendirme kredisi nasıl alınır? İşte ödeme tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Kentsel Dönüşüm Güçlendirme KREDİSİ HESAPLAMA | Tablo ayyuka çıktı! Aylık 4,568, 4,837, 5,179, 5,628 TL ÖDEME! Düşük faizli 120 aya varan vade...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm destek paketi ile ilgili beklenen duyuruyu yaptı. Duyurulan kentsel dönüşüm destek kredisi paketinde 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vadeli finansman sağlanacak. Kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansman imkanı sunulacak.

  • 3
  • 18
Kentsel Dönüşüm Güçlendirme KREDİSİ HESAPLAMA | Tablo ayyuka çıktı! Aylık 4,568, 4,837, 5,179, 5,628 TL ÖDEME! Düşük faizli 120 aya varan vade...

KİMLERE VERİLECEK?

Paket kapsamında güçlendirme kredisi, konut yapım kredisi, konut edinme kredisi, işyeri yapım kredisi ve işyeri edinme kredisi verilecek. Güçlendirme kredisi 320 bin TL, konut yapım kredisi 1 milyon 250 bin TL, konut edinme kredisi 1 milyon 250 bin TL, işyeri yapım kredisi 800 bin TL, işyeri edinme kredisi 350 bin TL limitli olacak. Kredilerde yüzde 1,49 faiz/kar payı üzerinden farklı oranlarda destek sağlanacak. Güçlendirme kredisinde hak sahibi için faiz yüzde 0,99, devlet katkısı yüzde 0,50 olacak.

  • 4
  • 18
Kentsel Dönüşüm Güçlendirme KREDİSİ HESAPLAMA | Tablo ayyuka çıktı! Aylık 4,568, 4,837, 5,179, 5,628 TL ÖDEME! Düşük faizli 120 aya varan vade...

KREDİ FAİZ ORANLARI

Kentsel dönüşüm güçlendirme kredisinde hak sahibinin ödeyeceği faiz yüzde 0.99, devlet katkısı yüzde 0,50 olacak.

  • 5
  • 18
Kentsel Dönüşüm Güçlendirme KREDİSİ HESAPLAMA | Tablo ayyuka çıktı! Aylık 4,568, 4,837, 5,179, 5,628 TL ÖDEME! Düşük faizli 120 aya varan vade...

Konut yapım kredisinde ilk konut için hak sahibinin ödeyeceği faiz yüzde 0.79, devlet katkısı yüzde 0,70 olacak. Daha sonraki konutlar için en fazla 3 milyon TL'ye kadar yüzde 0,89 hak sahibi ödeyecek, yüzde 0,60 devlet katkısı olacak.