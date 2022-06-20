Asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam | Milyonları ilgilendiriyor

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dâhil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında bulunuyor. Asgari ücrete yapılacak zammın asgari ücret üzerinde ücretle çalışanlar için de artışı gündeme getirmesi bekleniyor.