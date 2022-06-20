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Asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam | Milyonları ilgilendiriyor

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammında arka arkaya gelen açıklamalar beklentileri yükseltti. Temmuz ayında yapılacak ara zam oranı üzerinde çalışmalar geçen hafta başladı. Peki asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek? Asgari ücretteki artış bütün iş kollarını kapsayacak mı? gibi soruların cevabı da yanıt buldu.

Giriş Tarihi: 20.06.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 06:58
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Asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam | Milyonları ilgilendiriyor

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammında arka arkaya gelen açıklamalar beklentileri yükseltti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrette yapılacak artış konusunda işin taraflarıyla toplantı yapacak.

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Asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam | Milyonları ilgilendiriyor

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dâhil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında bulunuyor. Asgari ücrete yapılacak zammın asgari ücret üzerinde ücretle çalışanlar için de artışı gündeme getirmesi bekleniyor.

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Asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam | Milyonları ilgilendiriyor

Yüzde 10'luk zamma göre net asgari ücret 4678,3 lira (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zamma göre de 5103,6 lira (brüt 6004,8 lira)olacak. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak.

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Asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam | Milyonları ilgilendiriyor

Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor.

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Asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam | Milyonları ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrette ikinci zam başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle: