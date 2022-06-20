20 Haziran 2022, Pazartesi
Asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam | Milyonları ilgilendiriyor
Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammında arka arkaya gelen açıklamalar beklentileri yükseltti. Temmuz ayında yapılacak ara zam oranı üzerinde çalışmalar geçen hafta başladı. Peki asgari ücrette Temmuz zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek? Asgari ücretteki artış bütün iş kollarını kapsayacak mı? gibi soruların cevabı da yanıt buldu.
Giriş Tarihi: 20.06.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 06:58
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22