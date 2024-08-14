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Haberler Galeri Kendi CİMER'ini kurdular! Şikayette fahiş aidat ve usulsüz faturalar ilk sırada | İşte sitelerin en büyük 10 derdi

Kendi CİMER'ini kurdular! Şikayette fahiş aidat ve usulsüz faturalar ilk sırada | İşte sitelerin en büyük 10 derdi

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD), üç bakanlığın desteğiyle özel bir iletişim hattı oluşturdu. Şikayetlerin toplandığı özel iletişim hattına aidatlar, hizmet alınan firmaların faturalarındaki usulsüzlükler ve site yöneticilerinin ek bütçe talepleri damga vurdu. İşte sitelerin en büyük 10 derdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 06:36
Kendi CİMER’ini kurdular! Şikayette fahiş aidat ve usulsüz faturalar ilk sırada | İşte sitelerin en büyük 10 derdi

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD), üç bakanlığın desteğiyle özel bir iletişim hattı oluşturdu. Bu hat, özellikle "mafyatik" site yöneticilerini hedef alarak fahiş aidatlar ve usulsüzlükler konusundaki şikâyetleri topluyor. Özellikle İstanbul'un Tuzla ilçesi, bu konuların öne çıktığı bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Kendi CİMER’ini kurdular! Şikayette fahiş aidat ve usulsüz faturalar ilk sırada | İşte sitelerin en büyük 10 derdi

SENETLE BORÇLANMA
Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre TRKTYD Genel Başkanı Suat Sandalcı, "Derneğimize kat malikleri tarafından iletilen şikayetlerin başında fahiş aidat avansları, hizmet alınan firmaların faturalarındaki usulsüzlükler ve site yöneticilerinin ek bütçe toplama talepleri geliyor. Özellikle Tuzla'da, senetlerle site yönetimlerini borçlandıran firmalar hakkında şikayetler alıyoruz. Otoparktan asansöre, temizlikten tadilata kadar birçok konuda site yönetimleri ile apartman sakinleri arasında ciddi sorunlar yaşanıyor" dedi.

Kendi CİMER’ini kurdular! Şikayette fahiş aidat ve usulsüz faturalar ilk sırada | İşte sitelerin en büyük 10 derdi

Sandalcı, kötü niyetli ve tecrübesiz yöneticilerin site yönetimlerini bir ticari işe dönüştürdüğüne dikkat çekerek, "Bu kişiler, yönetim ücreti dışında güvenlik ve temizlik hizmetleri gibi alanlarda da kâr amacı güdüyor. Bu durum, site sakinlerinin mağduriyetine yol açıyor. 0552 466 19 53 WhatsApp İhbar Hattımız bu kapsamda önemli verilere ulaştı" ifadelerini kullandı.

Kendi CİMER’ini kurdular! Şikayette fahiş aidat ve usulsüz faturalar ilk sırada | İşte sitelerin en büyük 10 derdi

BAKANLIK İLE İRTİBATTA
Sandalcı, TRKTYD olarak yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ve toplu konut yönetimlerinin profesyonelleşmesi gerektiğini vurguladı. Sandalcı, "Türkiye genelinde toplu konut yaşam alanlarında yönetim hizmeti veren şirketler, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre lisanslı olmalı ve her önüne gelen yöneticilik yapmamalı" dedi.

Kendi CİMER’ini kurdular! Şikayette fahiş aidat ve usulsüz faturalar ilk sırada | İşte sitelerin en büyük 10 derdi

YENİ BİRLİK KURULUYOR
TRKTYD, Ankara'da düzenleyeceği Kamu Kurumları ve Tesis Yönetim Hizmetleri Çalışma Kampı'na İçişleri, Adalet ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları yetkililerini davet etti. Kamp boyunca WhatsApp hattına gelen tüm şikâyet ve talepler masaya yatırılacak. Sandalcı, yakın zamanda Tesis Yöneticileri Birliği'nin de kurulacağını söyledi.