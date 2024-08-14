Kendi CİMER’ini kurdular! Şikayette fahiş aidat ve usulsüz faturalar ilk sırada | İşte sitelerin en büyük 10 derdi

Sandalcı, kötü niyetli ve tecrübesiz yöneticilerin site yönetimlerini bir ticari işe dönüştürdüğüne dikkat çekerek, "Bu kişiler, yönetim ücreti dışında güvenlik ve temizlik hizmetleri gibi alanlarda da kâr amacı güdüyor. Bu durum, site sakinlerinin mağduriyetine yol açıyor. 0552 466 19 53 WhatsApp İhbar Hattımız bu kapsamda önemli verilere ulaştı" ifadelerini kullandı.

