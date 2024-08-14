14 Ağustos 2024, Çarşamba
Kendi CİMER'ini kurdular! Şikayette fahiş aidat ve usulsüz faturalar ilk sırada | İşte sitelerin en büyük 10 derdi
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD), üç bakanlığın desteğiyle özel bir iletişim hattı oluşturdu. Şikayetlerin toplandığı özel iletişim hattına aidatlar, hizmet alınan firmaların faturalarındaki usulsüzlükler ve site yöneticilerinin ek bütçe talepleri damga vurdu. İşte sitelerin en büyük 10 derdi.
Giriş Tarihi: 14.08.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 06:36