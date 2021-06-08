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Haberler Galeri Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit imkanı...

Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit imkanı...

A101 haftalık olarak yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Sunulan kredi imkanına göre, aktüel ürünlerde geçerli olacak kefilsiz şartsız kredi verileceği duyuruldu. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredilerini takip etmeyi sürdürüyor. Garanti Bankası tarafından bu süreçte uygun kredi kampanyaları sunuluyor. A101 kredisi ile 36 ay taksit imkanı ve 750 TL- 15.000 TL arasında kredi çekilebileceği açıklandı. Sunulan kredi fırsatından yararlanmak isteyenler detayları sorguluyor. İşte, A101 kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 08.06.2021 21:29 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 21:29
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Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit imkanı...

Pandemi döneminde vatandaşlar bankaların sunduğu kredi fırsatlarını yakından takip ediliyor. Özel ve kamu bankaları uygun faizli kredi fırsatlarını açıklamayı sürdürüyor. Garanti Bankası ve A101 anlaşmasına göre, aktüel ürünlerde geçerli olacak kefilsiz şartsız kredi verileceği duyuruldu. Salgın sürecinde vatandaşların ilk kredi tercihi ihtiyaç oluyor. Garanti Bankası firmalarla anlaşarak uygun faiz desteği sağlıyor. A101 kredisi ile 36 ay taksit imkanı ve 750 TL- 15.000 TL arasında kredi çekilebileceği açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit imkanı...

A101 KREDİSİ NASIL ALINIR?

Aktüel ürünler kapsamında mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satan dev market, bu ürünleri banka kredisiyle de satmaya başladı. A101, kampanya kapsamında bankaya gitmeye gerek kalmadan Garanti Bankası aracılığıyla kasada anında kredi verecek.

A101, kredi kampanyasını internet sitesinden duyurdu.

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Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit imkanı...

GARANTİ BBVA'NIN SİTESİNDE YER ALAN BİLGİLER ŞÖYLE;

Hızlı Kredi Süreciyle Evrak İşleriyle Uğraşmayın

750 TL ile 15.000 TL arasındaki alışverişlerinizde (Firma özelinde limitler değişkenlik gösterebilmektedir.) saniyeler içerisinde kredi başvurusu işleminizi gerçekleştirebilir, hayalinizdeki ürüne kolayca sahip olabilirsiniz.

Üstelik 36 aya varan taksit imkânı ve uygun faiz oranları da Alışveriş Kredisi ile sizleri bekliyor.

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Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit imkanı...

Mağazada Kredi ile anlaşmalı firmalardan 750 TL ile 15.000 TL arasında yapacağınız alışverişlerinizde :(Firma özelinde limitler değişkenlik gösterebilmektedir.), ödeme esnasında mağazadan çıkmadan alışverişinizi anında taksitlere bölebilir, ürünlerinizi kolayca satın alabilirsiniz.

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Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit imkanı...

ELEKTRONİK- GİYİM- MOBİLYA- BEYAZ EŞYA KREDİSİ...

A101 Mağazalarında Elektronik, Mobilya, Giyim ve Beyaz Eşya alışverişlerinizi taksitlendirebilirsiniz.