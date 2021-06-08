Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit imkanı...

A101 haftalık olarak yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Sunulan kredi imkanına göre, aktüel ürünlerde geçerli olacak kefilsiz şartsız kredi verileceği duyuruldu. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredilerini takip etmeyi sürdürüyor. Garanti Bankası tarafından bu süreçte uygun kredi kampanyaları sunuluyor. A101 kredisi ile 36 ay taksit imkanı ve 750 TL- 15.000 TL arasında kredi çekilebileceği açıklandı. Sunulan kredi fırsatından yararlanmak isteyenler detayları sorguluyor. İşte, A101 kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır?