Akaryakıt indirimi son dakika: 30 Mart mazot (motorin), benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel fiyat listesi

Son dakika... Benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar? Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yükseliş yaşandı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları ile ilgili indirim haberi geldi. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Mart mazot (motorin), benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? İşte son gelişmeler...