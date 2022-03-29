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Haberler Galeri Akaryakıt indirimi son dakika: 30 Mart mazot (motorin), benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel fiyat listesi

Akaryakıt indirimi son dakika: 30 Mart mazot (motorin), benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel fiyat listesi

Akaryakıt fiyatlarına indirim açıklaması geldi. Güncel akaryakıt fiyatları merak edilirken, indirimin detayları araştırılmaya başlandı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünya genelinde benzin ve mazot fiyatlarının artması nedeniyle araç sahipleri güncel fiyatları yakından takip ediyor. Yarından itibaren mazota indirim yapılacağı iddia edildi. Peki, 30 Mart mazot (motorin), benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 29.03.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 13:04
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Akaryakıt indirimi son dakika: 30 Mart mazot motorin, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel fiyat listesi

Son dakika... Benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar? Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yükseliş yaşandı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları ile ilgili indirim haberi geldi. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Mart mazot (motorin), benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt indirimi son dakika: 30 Mart mazot motorin, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel fiyat listesi

AKARYAKIT İNDİRİMİ VAR MI?

NTV'nin haberine göre, 30 Mart Çarşamba gününden itibaren motorine 1 lira 55 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin motorinde olacağı benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı aktarıldı.

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Akaryakıt indirimi son dakika: 30 Mart mazot motorin, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel fiyat listesi

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 29 Mart tarihli güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıt indirimi son dakika: 30 Mart mazot motorin, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel fiyat listesi

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19.79 TL
İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.64 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 11.12 TL

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Akaryakıt indirimi son dakika: 30 Mart mazot motorin, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel fiyat listesi

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19.88 TL
Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.72 TL
Ankara LPG litre fiyatı 11.34 TL