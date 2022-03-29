HaberlerGaleriAkaryakıt indirimi son dakika: 30 Mart mazot (motorin), benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel fiyat listesi
Akaryakıt indirimi son dakika: 30 Mart mazot (motorin), benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel fiyat listesi
Akaryakıt fiyatlarına indirim açıklaması geldi. Güncel akaryakıt fiyatları merak edilirken, indirimin detayları araştırılmaya başlandı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünya genelinde benzin ve mazot fiyatlarının artması nedeniyle araç sahipleri güncel fiyatları yakından takip ediyor. Yarından itibaren mazota indirim yapılacağı iddia edildi. Peki, 30 Mart mazot (motorin), benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 29.03.2022 13:04Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 13:04