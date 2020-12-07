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KÇÖ son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...
Son dakika... Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeme tarihlerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Ödenekten yararlanan binlerce vatandaş ise sabah saatlerinden itibaren kısa çalışma ödeneğinin yatıp yatmadığını araştırmaya başladı. İşte, Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 17:41
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