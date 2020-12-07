Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde devlet tarafından sağlanan ödenekten yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin ödemelerin Aralık ayında gerçekleşeceği o tarihi bildirmişti. Buna göre; ödemelerin bugün yani 4 Aralık'ta hesaplara geçeceği biliniyordu. İşte, Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...