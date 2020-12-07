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Haberler Galeri KÇÖ son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...

KÇÖ son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...

Son dakika... Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeme tarihlerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Ödenekten yararlanan binlerce vatandaş ise sabah saatlerinden itibaren kısa çalışma ödeneğinin yatıp yatmadığını araştırmaya başladı. İşte, Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 17:41
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KÇÖ son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...

Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde devlet tarafından sağlanan ödenekten yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin ödemelerin Aralık ayında gerçekleşeceği o tarihi bildirmişti. Buna göre; ödemelerin bugün yani 4 Aralık'ta hesaplara geçeceği biliniyordu. İşte, Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...

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KÇÖ son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

4 Aralık Cuma günü ödemelerin yapılacağı bildirilen Kasım ayı kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde vatandaşlara büyük maddi destek olmaya devam ediyor. Hem işçi hem de işveren haklarını korumaya yönelik sağlanan ödeneklerden olan KÇÖ ödemeleri bugün gerçekleşecek…

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KÇÖ son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Kasım Ayına İlişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri 4 Aralık'ta Yapılıyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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KÇÖ son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak." açıklamasını yaptı.

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KÇÖ son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...

Corona virüs salgını sonrası devreye alınan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar kapsamında yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği ifade edildi.