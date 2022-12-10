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Haberler Galeri FINDIK FİYATLARI 10 ARALIK 2022 | Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Fatsa, Trabzon...

FINDIK FİYATLARI 10 ARALIK 2022 | Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Fatsa, Trabzon...

Fındık fiyatları her gün yoğun şekilde araştırılıyor. Giresun'da haftaya 53 TL'den başlayan fındık fiyatı, haftanın son işlem gününde 54 TL'den alınmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından il il serbest piyasada fındık fiyatları merak ediliyor. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli gelir kaynaklarından olan fındık sezonunun sona ermesinin ardından güncel alım fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Fatsa, Trabzon 10 Aralık fındık fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2022 12:32
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FINDIK FİYATLARI 10 ARALIK 2022 | Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Fatsa, Trabzon...

Serbest piyasada fındık fiyatları değişkenlik gösteriyor. Fındık sezonunun sona ermesinin ardından üreticiler fındık satışlarına başladı. TMO'nun fındık alım fiyatını açıklamasının ardından serbest piyasada da fındık fiyatları güncellenmişti. Sezon sona ersede fındık satışları hala devam ediyor. Bu gelişmelerle güncel fındık fiyatları üreticilerin gündeminde. Peki, serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Fatsa, Trabzon 10 Aralık fındık fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FINDIK FİYATLARI 10 ARALIK 2022 | Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Fatsa, Trabzon...

FINDIK FİYATI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR:

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı yükselişini devam ettirerek 54 TL'den alınmaya başlandı. Haftaya 53 TL'den başlayan fındık fiyatı hafta içerisinde de yükselmeye devam etti.

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FINDIK FİYATLARI 10 ARALIK 2022 | Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Fatsa, Trabzon...

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatının gerçek değeri olan 60 TL'yi bulacağını ileri süren Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, "Fındık fiyatı geçen hafta 51 civarındaydı, bu hafta ise 1 TL yükselişle 52 liradan alıcı buluyordu. Hafta içerisinde de 53-54 liraya kadar yükseldi. Dolayısıyla fındık çıkışlı bir hafta izledikten sonra haftayı yine yükselişle 53 TL'nin üzerinde 54 TL civarında kapatmış olacak.

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FINDIK FİYATLARI 10 ARALIK 2022 | Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Fatsa, Trabzon...

Görüldüğü kadarıyla gerek serbest piyasaya gerekse TMO'ya yoğun bir fındık indi. Bundan sonra üretici pazara aşırı bir fındık getirmezse fiyatların biraz yükseleceğini söyleyebiliriz. Genelde bu aylada fındık fiyatında bir yükseliş görürüz ancak, fındık fiyatı yılbaşından sonra gerçek değeri olan 60 TL'yi göreceğini söyleyebilirim. Bu biraz da fındıkta yapılacak rekolte tespitinin ilk ayağı olan karanfil sayımına bağlıdır. Bu tespitlere göre fındık fiyatının daha da şekilleneceğini söyleyebilirim. Şu anda fındık fiyatı yükseliyorsa bunun nedeni piyasanın ihtiyacı olduğu anlamına gelir ki yılbaşından sonra fiyatların yükselmesini bekliyoruz" dedi.

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FINDIK FİYATLARI 10 ARALIK 2022 | Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Fatsa, Trabzon...

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 10 Aralık 2022 il il fındık fiyatları: