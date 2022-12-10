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FINDIK FİYATLARI 10 ARALIK 2022 | Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Fatsa, Trabzon...
Fındık fiyatları her gün yoğun şekilde araştırılıyor. Giresun'da haftaya 53 TL'den başlayan fındık fiyatı, haftanın son işlem gününde 54 TL'den alınmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından il il serbest piyasada fındık fiyatları merak ediliyor. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli gelir kaynaklarından olan fındık sezonunun sona ermesinin ardından güncel alım fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Fatsa, Trabzon 10 Aralık fındık fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...