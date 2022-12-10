FINDIK FİYATLARI 10 ARALIK 2022 | Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Fatsa, Trabzon...

Görüldüğü kadarıyla gerek serbest piyasaya gerekse TMO'ya yoğun bir fındık indi. Bundan sonra üretici pazara aşırı bir fındık getirmezse fiyatların biraz yükseleceğini söyleyebiliriz. Genelde bu aylada fındık fiyatında bir yükseliş görürüz ancak, fındık fiyatı yılbaşından sonra gerçek değeri olan 60 TL'yi göreceğini söyleyebilirim. Bu biraz da fındıkta yapılacak rekolte tespitinin ilk ayağı olan karanfil sayımına bağlıdır. Bu tespitlere göre fındık fiyatının daha da şekilleneceğini söyleyebilirim. Şu anda fındık fiyatı yükseliyorsa bunun nedeni piyasanın ihtiyacı olduğu anlamına gelir ki yılbaşından sonra fiyatların yükselmesini bekliyoruz" dedi.