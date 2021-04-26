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Haberler Galeri Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Uzman isimler açıklık getirdi...

Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Uzman isimler açıklık getirdi...

Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüş sonrasında uzman isimlerin yorumları geldi. 14 Nisan tarihinde 64 bin 804,72 dolarla tarihin en yüksek seviyesini gören Bitcoin'in bu haftaki 2018 ortalarından bu yana, yaklaşık üç yıldır ilk kez yüzde 50.4 düzeyine kadar geriledi. Yatırımcılar dalgalanmaların ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte, Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Uzman isimler açıklık getirdi...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 00:34
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Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Uzman isimler açıklık getirdi...

Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para birimlerinin hemen hepsinde sert düşüş yaşanırken Bitcoin düşüşe öncülük etmeye başladı.14 Nisan tarihinde 64 bin 804,72 dolarla tarihin en yüksek seviyesini gören Bitcoin'in bu haftaki 2018 ortalarından bu yana, yaklaşık üç yıldır ilk kez yüzde 50.4 düzeyine kadar geriledi. İşte, Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Uzman isimler açıklık getirdi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Uzman isimler açıklık getirdi...

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR?

Son 24 saat içinde 48,805.28 ve 51,010.05 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.01 düşüşle 49,716.25 dolara inerken, birimin haftalık kaybı yüzde 15.63 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 11 milyar dolar düşüşle 929.06 milyar dolara geriledi.

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Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Uzman isimler açıklık getirdi...

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistlere göre, kripto para piyasalarındaki düşüşün nedenleri arasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazancı vergisini arttırmak için Kongre'ye bir teklif sunacağı söylentileri bulunuyor. Buna göre Biden, sermaye kazancı vergilerini arttırırsa, yatırımcılar, şu anda ödemeleri gereken verginin iki katını ödemek zorunda kalacak.

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Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Uzman isimler açıklık getirdi...

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Fox News muhabiri Charles Gasparino, kripto para regülasyonları için Joe Biden'ın hazırlık içerisinde olduğunu aktardı. Genel anlamda devletler araştırmalar yaptığı ve konuyu ertelediği için kripto para konusunda hukuki boşluklar yaşanıyor. Talebin artmasıyla gündemimize oturan kripto paralar ve blokzincir kavramı ise artık görmezden gelinemeyecek boyutta ilerliyor. ABD kanadında da atılımlar gelmeye başladı. Beklentiler, kripto paraların yasaklanması kaygısını içermiyor. Regülasyon için ise henüz net bir tarih verilmiyor.

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Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Uzman isimler açıklık getirdi...

DeCurret borsası, en popüler Japon kripto para birimi ticaret platformlarından biri olarak biliniyor. Popüler kripto-fiat borsası XRPyi yeniden platformuna ekledi ve alım satımı başlattı. Bu XRP için yeni bir zafer olarak yorumlandı.