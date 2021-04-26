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Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Uzman isimler açıklık getirdi...
Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüş sonrasında uzman isimlerin yorumları geldi. 14 Nisan tarihinde 64 bin 804,72 dolarla tarihin en yüksek seviyesini gören Bitcoin'in bu haftaki 2018 ortalarından bu yana, yaklaşık üç yıldır ilk kez yüzde 50.4 düzeyine kadar geriledi. Yatırımcılar dalgalanmaların ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte, Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Uzman isimler açıklık getirdi...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 00:34
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