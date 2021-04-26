Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Uzman isimler açıklık getirdi...

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Fox News muhabiri Charles Gasparino, kripto para regülasyonları için Joe Biden'ın hazırlık içerisinde olduğunu aktardı. Genel anlamda devletler araştırmalar yaptığı ve konuyu ertelediği için kripto para konusunda hukuki boşluklar yaşanıyor. Talebin artmasıyla gündemimize oturan kripto paralar ve blokzincir kavramı ise artık görmezden gelinemeyecek boyutta ilerliyor. ABD kanadında da atılımlar gelmeye başladı. Beklentiler, kripto paraların yasaklanması kaygısını içermiyor. Regülasyon için ise henüz net bir tarih verilmiyor.