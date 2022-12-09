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Haberler Galeri GÜMÜŞ ONS FİYATI CANLI | Yükselişler başlıyor! İslam Memiş rakam verdi! 2022 Gümüş fiyatı artacak mı? Gümüş son durum ne?

GÜMÜŞ ONS FİYATI CANLI | Yükselişler başlıyor! İslam Memiş rakam verdi! 2022 Gümüş fiyatı artacak mı? Gümüş son durum ne?

Gümüş fiyatları son durum ne sorusunun cevabı merak konusu oldu. Küçük yatırımcınin ilgi odağında bulunan gümüş ile ilgili detaylar araştırılıyor. Hem yatırımcı hem de vatandaş gümüş fiyatlarının yükselecek mi yoksa düşecek mi sorusunun cevabını araştırıyor. Gümüş fiyatı ne kadar? İşte 2022 gümüş ONS fiyatı canlı takip...

Giriş Tarihi: 09.12.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 12:21
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GÜMÜŞ ONS FİYATI CANLI | Yükselişler başlıyor! İslam Memiş rakam verdi! 2022 Gümüş fiyatı artacak mı? Gümüş son durum ne?

Altın ve doların yükselişi karşısında daha küçük yatırımcılar gümüşe yönelmiş durumda. Gümüş yatırımcısı olanlar fiyatların ne şekilde seyir izleyeceğini merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş soru işaretlerini cevap vererek "Yeni rekorlar yolda" dedi. Peki 2022 Gümüş fiyatı artacak mı? Gümüş son durum ne?

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GÜMÜŞ ONS FİYATI CANLI | Yükselişler başlıyor! İslam Memiş rakam verdi! 2022 Gümüş fiyatı artacak mı? Gümüş son durum ne?

YENİ REKORLAR YOLDA!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in "Yeni rekorlar yolda" açıklamasının ardından gümüşün seyrinin ne yönde olacağı merak edilmeye başlandı.

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GÜMÜŞ ONS FİYATI CANLI | Yükselişler başlıyor! İslam Memiş rakam verdi! 2022 Gümüş fiyatı artacak mı? Gümüş son durum ne?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, "Kasım ayına yükselişle başlayan altın ve gümüş fiyatları, aralık ayının ilk işlem gününde bu yükselişlerini sürdürdü. Yeni rekorla aralık ayının ilk işlem gününde fiyatlama gerçekleşti.

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GÜMÜŞ ONS FİYATI CANLI | Yükselişler başlıyor! İslam Memiş rakam verdi! 2022 Gümüş fiyatı artacak mı? Gümüş son durum ne?

Altının ons fiyatı 1800 dolar, gümüşün ons fiyatı 22,65 dolar seviyesine kadar yükselirken, altının gram fiyatı Kapalıçarşı piyasasında 1081 lira, gümüşün gram fiyatı 13,77 lira seviyesine kadar yükseldi.

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GÜMÜŞ ONS FİYATI CANLI | Yükselişler başlıyor! İslam Memiş rakam verdi! 2022 Gümüş fiyatı artacak mı? Gümüş son durum ne?

Bu yükselişlerde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımı yapacağı beklentisi yüzde 80 fiyatlandığı için gerçekleşmeye başladı. 8 aydır baskı altında kalan altın ve gümüş fiyatları, yeni rekorlarını test edeceğini bekliyorum.'' dedi.