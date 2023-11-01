HaberlerGaleriBURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | BURSKOOP ödemeleri hangi ayda, ne zaman başlıyor? Lisans, ön lisans üniversiteliye toplam 10.000 TL!
BURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | BURSKOOP ödemeleri hangi ayda, ne zaman başlıyor? Lisans, ön lisans üniversiteliye toplam 10.000 TL!
Bu yıl, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURSKOOP (Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi) işbirliğiyle toplam 5 bin üniversite öğrencisine 8 ay boyunca 1250 TL burs verme kararı almıştı. Başvuruların 15 Ekim tarihinde sona ermesinin ardından, başvuru sonuçları öğrenciler ve aileleri tarafından merakla bekleniyor. Peki BURSKOOP burs başvuru sonuçları açıklandı mı?