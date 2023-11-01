BURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | BURSKOOP ödemeleri hangi ayda, ne zaman başlıyor? Lisans, ön lisans üniversiteliye toplam 10.000 TL!

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, BURSKOOP (Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi) ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle hayata geçirdiği burs programı, birçok üniversite öğrencisi için önemli bir destek olma potansiyeli taşıyor. Bu program kapsamında toplam 5 bin üniversite öğrencisine 8 ay boyunca her ay 1250 TL burs verilmesi planlanıyor. Başvuruların 15 Ekim tarihinde sona ermesiyle birlikte öğrenciler, başvuru sonuçları için araştırmalara başladı. İşte 2023-2024 BURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı...