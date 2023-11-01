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Haberler Galeri BURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | BURSKOOP ödemeleri hangi ayda, ne zaman başlıyor? Lisans, ön lisans üniversiteliye toplam 10.000 TL!

BURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | BURSKOOP ödemeleri hangi ayda, ne zaman başlıyor? Lisans, ön lisans üniversiteliye toplam 10.000 TL!

Bu yıl, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURSKOOP (Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi) işbirliğiyle toplam 5 bin üniversite öğrencisine 8 ay boyunca 1250 TL burs verme kararı almıştı. Başvuruların 15 Ekim tarihinde sona ermesinin ardından, başvuru sonuçları öğrenciler ve aileleri tarafından merakla bekleniyor. Peki BURSKOOP burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2023 22:04
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BURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | BURSKOOP ödemeleri hangi ayda, ne zaman başlıyor? Lisans, ön lisans üniversiteliye toplam 10.000 TL!

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, BURSKOOP (Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi) ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle hayata geçirdiği burs programı, birçok üniversite öğrencisi için önemli bir destek olma potansiyeli taşıyor. Bu program kapsamında toplam 5 bin üniversite öğrencisine 8 ay boyunca her ay 1250 TL burs verilmesi planlanıyor. Başvuruların 15 Ekim tarihinde sona ermesiyle birlikte öğrenciler, başvuru sonuçları için araştırmalara başladı. İşte 2023-2024 BURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | BURSKOOP ödemeleri hangi ayda, ne zaman başlıyor? Lisans, ön lisans üniversiteliye toplam 10.000 TL!

BURSKOOP BAŞVURULARI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite ve meslek liselerinde belirli bölümleri tercih eden öğrencilere yönelik burs imkanları sunmuş ve başvurular bu yıl 29 Eylül ile 15 Ekim tarihleri arasında kabul edilmişti. Ancak, başvuru sonuçlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda.

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BURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | BURSKOOP ödemeleri hangi ayda, ne zaman başlıyor? Lisans, ön lisans üniversiteliye toplam 10.000 TL!

BURSKOOP KAÇ TL BURS VERİYOR?

BURSKOOP aracılığıyla bu yıl 8 ay boyunca 5 bin üniversite öğrencisine 1250'şer TL, meslek lisesi öğrencilerine de 750'şer TL burs verilecek.

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BURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | BURSKOOP ödemeleri hangi ayda, ne zaman başlıyor? Lisans, ön lisans üniversiteliye toplam 10.000 TL!

BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

BURSKOOP başvuru sonuçları https://basvuru.burskoop.com/bursiyer/basvurularim adresi üzerinden ve online başvuru formunda belirtilen telefon numarasına SMS ile bilgilendirme yapılarak bildirilecek olup ilk burs ödemesi Kasım ayı içerisinde yapılacaktır.

BURSKOOP BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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BURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | BURSKOOP ödemeleri hangi ayda, ne zaman başlıyor? Lisans, ön lisans üniversiteliye toplam 10.000 TL!

BURSKOOP BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

BURSKOOP bursu, aşağıda belirtilen bir veya birden fazla durumun oluşması halinde kesilmektedir.

📍Gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun anlaşılması.
📍Öğrencinin sosyoekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olmadığının tespit edilmesi veya ihtiyaçlılık durumunun ortadan kalkması.
📍Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli olarak çalışmaya başlaması.
📍Öğrencinin kamu düzenini bozucu ve/veya yüz kızartıcı davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi.
📍Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan disiplin cezası alması.