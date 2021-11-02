Kasım ayı sıfır araba fiyatları: Aradaki makas açıldı fiyat listesi güncellendi! Citroen, Dacia, Opel, Peugeot...

Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları belli oldu! Sıfır otomobil almak isteyenlerin her gün takip ettiği otomobil fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. En ucuz ile en pahalı sıfır otomobil arasında makas açıldı. Kasım ayı fiyat listesi güncellenirken en ucuz sıfır otomobil 200 bin liraya dayandı. İşte 2021 Kasım ayı sıfır otomobil modelleri ve fiyatları...