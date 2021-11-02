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Kasım ayı sıfır araba fiyatları: Aradaki makas açıldı fiyat listesi güncellendi! Citroen, Dacia, Opel, Peugeot...

Sıfır otomobil almak isteyenler neredeyse her gün güncel fiyatları araştırıyor. Pandemi nedeniyle sıfır araç üretiminin durması ve çip krizi nedeniyle üretimin yavaşlaması sıfır araç bulunurluluğunu azaltmıştı. Bu da fiyatlarda sert yükselişe neden olmuştu. Marka marka güncel otomobil fiyatlarını sayfamızda bir araya getirdik. Kasım ayı zammı ile birlikte marka marka otomobil fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2021 Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 12:14
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Kasım ayı sıfır araba fiyatları: Aradaki makas açıldı fiyat listesi güncellendi! Citroen, Dacia, Opel, Peugeot...

Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları belli oldu! Sıfır otomobil almak isteyenlerin her gün takip ettiği otomobil fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. En ucuz ile en pahalı sıfır otomobil arasında makas açıldı. Kasım ayı fiyat listesi güncellenirken en ucuz sıfır otomobil 200 bin liraya dayandı. İşte 2021 Kasım ayı sıfır otomobil modelleri ve fiyatları...

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Kasım ayı sıfır araba fiyatları: Aradaki makas açıldı fiyat listesi güncellendi! Citroen, Dacia, Opel, Peugeot...

Alfa Romeo Giulia

1.104.950 lira

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Kasım ayı sıfır araba fiyatları: Aradaki makas açıldı fiyat listesi güncellendi! Citroen, Dacia, Opel, Peugeot...

Mercedes A200

570 bin lira

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Kasım ayı sıfır araba fiyatları: Aradaki makas açıldı fiyat listesi güncellendi! Citroen, Dacia, Opel, Peugeot...

BMW 118i

561.800 lira

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Kasım ayı sıfır araba fiyatları: Aradaki makas açıldı fiyat listesi güncellendi! Citroen, Dacia, Opel, Peugeot...

Audi A3

495 bin 589 lira