02 Kasım 2021, Salı
Kasım ayı sıfır araba fiyatları: Aradaki makas açıldı fiyat listesi güncellendi! Citroen, Dacia, Opel, Peugeot...
Sıfır otomobil almak isteyenler neredeyse her gün güncel fiyatları araştırıyor. Pandemi nedeniyle sıfır araç üretiminin durması ve çip krizi nedeniyle üretimin yavaşlaması sıfır araç bulunurluluğunu azaltmıştı. Bu da fiyatlarda sert yükselişe neden olmuştu. Marka marka güncel otomobil fiyatlarını sayfamızda bir araya getirdik. Kasım ayı zammı ile birlikte marka marka otomobil fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2021 Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları...
Giriş Tarihi: 02.11.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 12:14
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14