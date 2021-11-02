02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bu ilçelerde evi olanlar dikkat! Fiyatlarını ikiye katladılar

Bu ilçelerde evi olanlar dikkat! Fiyatlarını ikiye katladılar

Pandemiyle birlikte artışa geçen konut fiyatları, kiralara da yansıdı. Konut kiralarında en çok artış bir yılda yüzde 80 ile İstanbul oldu. İstanbul'un ardından Ankara'da yüzde 52, İzmir'de yüzde 49, Bursa'da yüzde 51, Antalya'da ise yüzde 77 değer artışı yaşanan iller oldu. İlçe bazında ise kiraların en fazla yükseldiği yüzde 183'lük artışla İzmir'in Dikili ilçesi oldu.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 12:43
  • 1
  • 19
Bu ilçelerde evi olanlar dikkat! Fiyatlarını ikiye katladılar
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu konut kiralarını inceledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Bu ilçelerde evi olanlar dikkat! Fiyatlarını ikiye katladılar

Buna göre İstanbul, son 1 yılda yüzde 80, son 3 yılda yüzde 94 ile konut kiralarında en çok artış yaşayan il oldu.

  • 3
  • 19
Bu ilçelerde evi olanlar dikkat! Fiyatlarını ikiye katladılar

Buna göre İstanbul, son 1 yılda yüzde 80, son 3 yılda yüzde 94 ile konut kiralarında en çok artış yaşayan il oldu. İstanbul'un ardından Ankara'da 1 yıllık yüzde 52, 3 yıllık yüzde 91, İzmir'de 1 yıllık yüzde 49, 3 yıllık yüzde 88, Bursa'da yüzde 51, 3 yıllık yüzde 73, Antalya'da ise 1 yıllık değer artışı yüzde 77, 3 yıllık değer artışı yüzde 226 seviyesinde gerçekleşti.

  • 4
  • 19
Bu ilçelerde evi olanlar dikkat! Fiyatlarını ikiye katladılar

İstanbul'da Zeytinburnu, Şile ve Gaziosmanpaşa, Ankara'da Gölbaşı, Akyurt ve Çankaya, İzmir'de ise Dikili, Seferihisar ve Güzelbahçe dikkat çeken ilçeler arasında yer alıyor.

  • 5
  • 19
Bu ilçelerde evi olanlar dikkat! Fiyatlarını ikiye katladılar
İstanbul’da ortalama metrekare kira 33,33 TL, ortalama kira ise 3 bin 666 TL