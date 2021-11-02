Bu ilçelerde evi olanlar dikkat! Fiyatlarını ikiye katladılar

Pandemiyle birlikte artışa geçen konut fiyatları, kiralara da yansıdı. Konut kiralarında en çok artış bir yılda yüzde 80 ile İstanbul oldu. İstanbul'un ardından Ankara'da yüzde 52, İzmir'de yüzde 49, Bursa'da yüzde 51, Antalya'da ise yüzde 77 değer artışı yaşanan iller oldu. İlçe bazında ise kiraların en fazla yükseldiği yüzde 183'lük artışla İzmir'in Dikili ilçesi oldu.