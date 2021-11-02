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Haberler Galeri Ekim ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Ekim ayı enflasyon beklentisi nedir? Emekli ve memurların yakından takip ettiği enflasyon oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yılın ikinci altı aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacak memur ve emekliler, ekim ayı enflasyon oranına kilitlendi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Ekim ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2021 11:38
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Ekim ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Eki ayı enflasyon beklentisi nedir? Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği enflasyon oranı hakkında detaylar belli olmaya başladı. Ocak'ta yapılacak zam için enflasyon oranı etkili olurken gözler ekim ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki, Ekim ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

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Ekim ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Ekim ayı enflasyon oranı, 3 Kasım 2021 Çarşamba günü açıklanacak. 2021 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin yeni maaşları belli olacak. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından geriye sadece 2 veri kalacak.

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Ekim ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Ekim ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.

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Ekim ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.