Ekim ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Ekim ayı enflasyon beklentisi nedir? Emekli ve memurların yakından takip ettiği enflasyon oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yılın ikinci altı aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacak memur ve emekliler, ekim ayı enflasyon oranına kilitlendi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Ekim ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...