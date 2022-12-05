05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ANLIK GRAM ALTIN | Kasım ayı enflasyon verisi sonrası altın fiyatları... 5 Aralık altında son durum ne? Gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

ANLIK GRAM ALTIN | Kasım ayı enflasyon verisi sonrası altın fiyatları... 5 Aralık altında son durum ne? Gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

Kasım ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Hem altın yatırımcısı hem de vatandaş güncel altın fiyatlarının nasıl etkilendiğiini öğrenmeye çalışıyor. Arama motorlarında "1 gram altın kaç TL?", "5 Aralık altın fiyatlarında son durum?" sorularının cevapları aranıyor. Peki gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 10:47
  • 1
  • 15
ANLIK GRAM ALTIN | Kasım ayı enflasyon verisi sonrası altın fiyatları... 5 Aralık altında son durum ne? Gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

5 Aralık anlık gram altın fiyatlarının ne durumda olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerinin piyasaları nasıl etkileyeceği öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 1 gram altın kaç TL? Altın fiyatları ne durumda? İşte 5 Aralık anlık altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
ANLIK GRAM ALTIN | Kasım ayı enflasyon verisi sonrası altın fiyatları... 5 Aralık altında son durum ne? Gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

"YILA 775 SEVİYESİNDE BAŞLADI"

A Haber ekranlarında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şunları kaydetti:

"Gram altın / TL fiyatı yıla 775 lira seviyesinden başladı. Her ne kadar ekranlarda 1.079 lira seviyesi görünse de gram altın / TL fiyatı serbest piyasalarda 1.082-87 lira seviyesinde.

  • 3
  • 15
ANLIK GRAM ALTIN | Kasım ayı enflasyon verisi sonrası altın fiyatları... 5 Aralık altında son durum ne? Gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

Ortalama 1.085 lira seviyesini baz alıyoruz. Bu 11 aylık süreç içerisinde gram altın yatırımcısına 310 lira kazandırdı. Yani 1 kg altını olan yatırımcısı 11 ayda 310 bin TL kazanmış oldu. Yaklaşık aylık 28 bin TL'ye tekabül eder. Bu ciddi bir getiri.

  • 4
  • 15
ANLIK GRAM ALTIN | Kasım ayı enflasyon verisi sonrası altın fiyatları... 5 Aralık altında son durum ne? Gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

Kasım ayı itibariyle altın ve gümüş gibi emtialar zincirlerini kırdı. Altın enflasyonu sever, jeopolitik riskleri, resesyonu, belirsizliği sever 2020 yılında her şeyi gördük.

  • 5
  • 15
ANLIK GRAM ALTIN | Kasım ayı enflasyon verisi sonrası altın fiyatları... 5 Aralık altında son durum ne? Gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

ÖNÜMÜZDEKİ 3 HAFTA ÖNEMLİ

Gram altın / TL fiyatı yine 3 haftalık bir süreç var ve finansal piyasalarda 3 hafta çok uzun bir süredir. Önümüzdeki 3 hafta bir sertleşme olursa yine ons altında 1.860 dolar ve üzerindeki rakamları görebiliriz.