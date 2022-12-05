ANLIK GRAM ALTIN | Kasım ayı enflasyon verisi sonrası altın fiyatları... 5 Aralık altında son durum ne? Gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

ÖNÜMÜZDEKİ 3 HAFTA ÖNEMLİ

Gram altın / TL fiyatı yine 3 haftalık bir süreç var ve finansal piyasalarda 3 hafta çok uzun bir süredir. Önümüzdeki 3 hafta bir sertleşme olursa yine ons altında 1.860 dolar ve üzerindeki rakamları görebiliriz.