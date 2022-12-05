05 Aralık 2022, Pazartesi
ANLIK GRAM ALTIN | Kasım ayı enflasyon verisi sonrası altın fiyatları... 5 Aralık altında son durum ne? Gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altını ne kadar?
Kasım ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Hem altın yatırımcısı hem de vatandaş güncel altın fiyatlarının nasıl etkilendiğiini öğrenmeye çalışıyor. Arama motorlarında "1 gram altın kaç TL?", "5 Aralık altın fiyatlarında son durum?" sorularının cevapları aranıyor. Peki gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 10:47
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