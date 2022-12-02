Kasım ayı Enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Kasım ve yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? Ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon beklentisi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan kasım ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Milyonların hesaplamasındaki artış için kullanılacak enflasyon verisi ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Peki, Kasım ayı enflasyon beklentisi ne oldu? TÜİK TÜFE 2022 Kasım enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...