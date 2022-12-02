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Haberler Galeri Kasım ayı Enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Kasım ve yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? Ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı Enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Kasım ve yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? Ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon beklentisi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan kasım ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Milyonların hesaplamasındaki artış için kullanılacak enflasyon verisi ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Peki, Kasım ayı enflasyon beklentisi ne oldu? TÜİK TÜFE 2022 Kasım enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 15:43
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Kasım ayı Enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Kasım ve yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? Ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekli için ocak zammı yaklaşırken gözler enflasyon verilerine çevrildi. Yılın ikinci altı aylık enflasyon verisinin beşinci verisi önümüzdeki hafta açıklanacak. Milyonlarca vatandaş heyecan içinde enflasyon oranına odaklandı. Peki, TÜİK TÜFE 2022 Kasım ve yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

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Kasım ayı Enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Kasım ve yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? Ne zaman açıklanacak?

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Kasım ayı enflasyon oranı 5 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Enflasyon oranı, TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanıyor. Ayın 3'ü hafta sonuna ya da resmi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki iş günü açıklanıyor.

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Kasım ayı Enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Kasım ve yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? Ne zaman açıklanacak?

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Kasım ayı Enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Kasım ve yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? Ne zaman açıklanacak?

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

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Kasım ayı Enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TÜFE 2022 Kasım ve yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? Ne zaman açıklanacak?

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.