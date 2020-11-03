Kasım ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Volkswagen, BMW, Peugeot, Fiat, Dacia, Renault fiyatları...

Sıfır otomobil alma hayali kuran vatandaşlar, markaların güncel fiyatlarını merak ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası sıfır araç bulunurluğunun az olması nedeniyle ikinci el araç fiyatları sert yükselmişti. Bu gelişmelerin ardından bütçesine uygun araba araştıran vatandaşlar son gelişmeleri araştırıyor. Markalar tarafından kasım ayı ucuz modeller açıklandı. Peki, Volkswagen, BMW, Peugeot, Fiat, Dacia, Renault araba fiyatları ne kadar? İşte 2020 Kasım ayı en ucuz otomobil fiyatları...