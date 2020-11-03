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Haberler Galeri Kasım ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Volkswagen, BMW, Peugeot, Fiat, Dacia, Renault fiyatları...

Kasım ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Volkswagen, BMW, Peugeot, Fiat, Dacia, Renault fiyatları...

Sıfır otomobil alma hayali kuran vatandaşlar, markaların güncel fiyatlarını merak ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası sıfır araç bulunurluğunun az olması nedeniyle ikinci el araç fiyatları sert yükselmişti. Bu gelişmelerin ardından bütçesine uygun araba araştıran vatandaşlar son gelişmeleri araştırıyor. Markalar tarafından kasım ayı ucuz modeller açıklandı. Peki, Volkswagen, BMW, Peugeot, Fiat, Dacia, Renault araba fiyatları ne kadar? İşte 2020 Kasım ayı en ucuz otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 03.11.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 14:41
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Kasım ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Volkswagen, BMW, Peugeot, Fiat, Dacia, Renault fiyatları...

Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Koronavirüs salgını nedeniyle otomobil fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Sıfır ve ikinci el otomobil alımı yapmak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları araştırıyor. Otomobil markaları tarafından kasım ayı kampanyaları açıklandı. İşte İşte marka marka kasım ayı en ucuz otomobil fiyatları...

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Kasım ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Volkswagen, BMW, Peugeot, Fiat, Dacia, Renault fiyatları...

Land Rover Discovery Sport

947.229 lira

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Kasım ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Volkswagen, BMW, Peugeot, Fiat, Dacia, Renault fiyatları...

BMW 1.18i

421.400 TL

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Kasım ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Volkswagen, BMW, Peugeot, Fiat, Dacia, Renault fiyatları...

Audi A3 Sportback

396.292 TL

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Kasım ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Volkswagen, BMW, Peugeot, Fiat, Dacia, Renault fiyatları...

Mercedes A180

386.000 TL