05 Aralık 2022, Pazartesi
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan zam oranı ne olacak? 2022 TEFE TÜFE iş yeri kira artışı HESAPLAMA
Bugün açıklanacak olan enflasyon verileri kira artış oranlarını doğrudan etkileyecek. Hem ev sahiplerinin hem de kiracıların gözü Kasım ayı enflayon verilerine çevrilmiş durumda. Vatandaşlar olası kira artış oranlarının ne olabileceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan zam oranı ne olacak?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:04
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