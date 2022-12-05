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Haberler Galeri Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan zam oranı ne olacak? 2022 TEFE TÜFE iş yeri kira artışı HESAPLAMA

Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan zam oranı ne olacak? 2022 TEFE TÜFE iş yeri kira artışı HESAPLAMA

Bugün açıklanacak olan enflasyon verileri kira artış oranlarını doğrudan etkileyecek. Hem ev sahiplerinin hem de kiracıların gözü Kasım ayı enflayon verilerine çevrilmiş durumda. Vatandaşlar olası kira artış oranlarının ne olabileceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan zam oranı ne olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:04
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Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan zam oranı ne olacak? 2022 TEFE TÜFE iş yeri kira artışı HESAPLAMA

İş yeri, dükkan kira artış oranı ne olacak sorusunun cevabı milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gündeminde yer alıyor. Bugün TÜİK tarafından Kasım ayı enflasyon rakamları Aralık ayı gerçekleşecek olan kira zam oranlarını doğrudan etkileyeek. Vatandaşlar arama motorlarında "Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu?", "İş yeri, dükkan zam oranı ne olacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte TEFE TÜFE iş yeri kira artışı hesaplama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan zam oranı ne olacak? 2022 TEFE TÜFE iş yeri kira artışı HESAPLAMA

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

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Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan zam oranı ne olacak? 2022 TEFE TÜFE iş yeri kira artışı HESAPLAMA

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

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Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan zam oranı ne olacak? 2022 TEFE TÜFE iş yeri kira artışı HESAPLAMA

KONUTLAR İÇİN ÖNEMLİ KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek.

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Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan zam oranı ne olacak? 2022 TEFE TÜFE iş yeri kira artışı HESAPLAMA

Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti..