1.495 güvenlik personeli alımı. Silahlı, silahsız personel alımı yapılıyor. İŞKUR üzerinden başvuru detayları belli oldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla birçok ilde silahlı ve silahsız personel alımları yapılıyor. İş arayışında olanlar personel alımı için yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde en az ortaöğretim mezunu olan 1.495 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar için başvuru şartları ve son başvuru tarihine ilişkin detaylara kurum tarafından yapılan ilanlarda yer veriliyor. İşte, İŞKUR iş ilanı için detaylar...