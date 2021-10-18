18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1.495 güvenlik personeli alımı! Silahlı, silahsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru detayları...

1.495 güvenlik personeli alımı! Silahlı, silahsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru detayları...

İŞKUR, 1.495 güvenlik personeli alımı yapılacağını duyurdu. Silahlı ve silahsız olarak yapılacak personel alımlarda başvuru yapmak isteyen adaylar detayları merak ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde yapılacak alımlar için İŞKUR ilan sayfası aktif olarak güncelleniyor. Özel ve kamu sektörlerine yapılacak alımlar için en az ortaöğretim mezunu olma şartı aranıyor. İşte, İŞKUR üzerinden yayınlanan iş ilanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021 18:22
  • 1
  • 7
1.495 güvenlik personeli alımı! Silahlı, silahsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru detayları...

1.495 güvenlik personeli alımı. Silahlı, silahsız personel alımı yapılıyor. İŞKUR üzerinden başvuru detayları belli oldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla birçok ilde silahlı ve silahsız personel alımları yapılıyor. İş arayışında olanlar personel alımı için yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde en az ortaöğretim mezunu olan 1.495 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar için başvuru şartları ve son başvuru tarihine ilişkin detaylara kurum tarafından yapılan ilanlarda yer veriliyor. İşte, İŞKUR iş ilanı için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
1.495 güvenlik personeli alımı! Silahlı, silahsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru detayları...

İŞKUR aracılığıyla iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, kurumun internet sayfasının meslek bölümünde yer alan arama yerine "güvenlik alımı" yazdıklarında detaylara ulaşabiliyor. Başvurulmak istenen ilanın üzerine tıklanıldığında ilan hakkında detaylara ulaşılmış oluyor.

  • 3
  • 7
1.495 güvenlik personeli alımı! Silahlı, silahsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru detayları...

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Güvenlik görevlisi alımları için başvurular, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresi üzerinden yapılıyor. Başvuru yapabilmek için şu aşamaları takip edin:

* "esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adresine girin

  • 4
  • 7
1.495 güvenlik personeli alımı! Silahlı, silahsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru detayları...

* "Meslek" bölümünü açın

* Bu alana "Güvenlik Görevlisi" yazarak arama butonuna tıklayın.

* Burada güncel güvenlik görevlisi alımı ilanları karşınıza çıkacak.

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 7
1.495 güvenlik personeli alımı! Silahlı, silahsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru detayları...

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR güvenlik görevlisi genel başvuru şartları şu şekilde:

* 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,