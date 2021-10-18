18 Ekim 2021, Pazartesi
1.495 güvenlik personeli alımı! Silahlı, silahsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru detayları...
İŞKUR, 1.495 güvenlik personeli alımı yapılacağını duyurdu. Silahlı ve silahsız olarak yapılacak personel alımlarda başvuru yapmak isteyen adaylar detayları merak ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde yapılacak alımlar için İŞKUR ilan sayfası aktif olarak güncelleniyor. Özel ve kamu sektörlerine yapılacak alımlar için en az ortaöğretim mezunu olma şartı aranıyor. İşte, İŞKUR üzerinden yayınlanan iş ilanları...
Giriş Tarihi: 18.10.2021 18:22
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