Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat! Primi az olanlar için hangi formüller gündemde? Maaşlar nasıl hesaplanacak?

Emeklilikte yaşa takılanlarda (EYT) primi eksik olanlara 3600 günden kısmi emeklilik ve borçlanma hakkı tanınıyor. Peki, primi az olanlar için hangi formüller gündemde? Maaşlar nasıl hesaplanacak? İşte merak edilen soruların tüm cevapları...

Giriş Tarihi: 23.02.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 08:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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