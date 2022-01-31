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Karşılıksız 3000 TL'ye varan ödeme! Süresi dolan emekli başvuru yaparak alıyor! Maaş hesabına anında...

Milyonlarca emekli karşılıksız ödeme imkanından kolaylıkla yaralanabiliyor. 2022 yılında ödemeler 3 bin TL'ye kadar yükseltildi. Talepte bulunan emekliler ödemelerini alabiliyor. Ödemeler maaş hesaplarına yatırılırken, isteyenler nakit ödeme şeklinde de alabiliyor. 2022 yılında bankalar promosyon miktarlarını artırarak güncellemeye gitti. Bu süreçte emekli vatandaşlar, "Hangi banka ne kadar promsoyon veriyor?" sorusuna yanıt aranıyor. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini belirlenen bankadan alan emeklilere çeşitli avantajlar sağlanıyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022 20:45
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Karşılıksız 3000 TL’ye varan ödeme! Süresi dolan emekli başvuru yaparak alıyor! Maaş hesabına anında...

Karşılıksız 3000 TL'ye varan ödeme! Süresi dolan emekli başvuru yaparak alıyor! Maaş hesabına anında... Milyonlarca emeklinin yararlandığı promosyon ödemeleri için yeni gelişmeler yaşanıyor. Bankaların güncellemesi sonrasında ödemeler 3.000 TL'yi kadar bulabiliyor. Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenler için hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği kamu ve özel bankalar tarafından açıklandı. Promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişkenlik gösterebiliyor. Sizler için bankaların güncel miktarlarını haberimizde derledik. İşte, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karşılıksız 3000 TL’ye varan ödeme! Süresi dolan emekli başvuru yaparak alıyor! Maaş hesabına anında...

2022 EMEKLİ PROMOSYONLARI

İŞ BANKASI

2020/2023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL

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Karşılıksız 3000 TL’ye varan ödeme! Süresi dolan emekli başvuru yaparak alıyor! Maaş hesabına anında...

YAPIKREDİ

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 1.650 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 2.100 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.500 TL nakit promosyon ödenir.

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Karşılıksız 3000 TL’ye varan ödeme! Süresi dolan emekli başvuru yaparak alıyor! Maaş hesabına anında...

AKBANK

Maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 1.750 TL, 2.500 liraya kadar olanlara 2.100 TL, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara ise 2.500 TL promosyon ödüyor.

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Karşılıksız 3000 TL’ye varan ödeme! Süresi dolan emekli başvuru yaparak alıyor! Maaş hesabına anında...

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.