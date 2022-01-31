Karşılıksız 3000 TL'ye varan ödeme! Süresi dolan emekli başvuru yaparak alıyor! Maaş hesabına anında... Milyonlarca emeklinin yararlandığı promosyon ödemeleri için yeni gelişmeler yaşanıyor. Bankaların güncellemesi sonrasında ödemeler 3.000 TL'yi kadar bulabiliyor. Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenler için hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği kamu ve özel bankalar tarafından açıklandı. Promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişkenlik gösterebiliyor. Sizler için bankaların güncel miktarlarını haberimizde derledik. İşte, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?