31 Ocak 2022, Pazartesi
Karşılıksız 3000 TL'ye varan ödeme! Süresi dolan emekli başvuru yaparak alıyor! Maaş hesabına anında...
Milyonlarca emekli karşılıksız ödeme imkanından kolaylıkla yaralanabiliyor. 2022 yılında ödemeler 3 bin TL'ye kadar yükseltildi. Talepte bulunan emekliler ödemelerini alabiliyor. Ödemeler maaş hesaplarına yatırılırken, isteyenler nakit ödeme şeklinde de alabiliyor. 2022 yılında bankalar promosyon miktarlarını artırarak güncellemeye gitti. Bu süreçte emekli vatandaşlar, "Hangi banka ne kadar promsoyon veriyor?" sorusuna yanıt aranıyor. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini belirlenen bankadan alan emeklilere çeşitli avantajlar sağlanıyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 31.01.2022 20:45
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