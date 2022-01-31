Açıklama geldi, maaşlar artırıldı. Emekli ve memur maaş zammı sonrasında değişti. İşte, virgülü noktasına yeni ücretler... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022 sosyal yardım ödemeleri için detayları duyurdu. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığını bin 84 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığını 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığını bin 298 TL'ye, evde bakım yardımını 2.354 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini de 1.649 TL'ye yükseltti. Yeni tutarların belli olmasının ardından maaş hesaplamaları yapıldı. İşte virgülü noktasına yeni hesaplamalar...