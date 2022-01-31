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Açıklama geldi, maaşlar artırıldı! Emekli ve memur maaş zammı sonrasında değişti! İşte, virgülü noktasına yeni ücretler...

Memur ve emekli maaşlarında Ocak ayında yaşanan artış sonrasında sosyal yardım ödemeleri de değişti. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı, yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, evde bakım yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini arttırdı. Devlet tarafından sağlanan ödemelerin yeni tutarları merak ediliyor. İşte, kalem kalem hesaplanmış yeni tutarlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022 19:35
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Açıklama geldi, maaşlar artırıldı! Emekli ve memur maaş zammı sonrasında değişti! İşte, virgülü noktasına yeni ücretler...

Açıklama geldi, maaşlar artırıldı. Emekli ve memur maaş zammı sonrasında değişti. İşte, virgülü noktasına yeni ücretler... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022 sosyal yardım ödemeleri için detayları duyurdu. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığını bin 84 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığını 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığını bin 298 TL'ye, evde bakım yardımını 2.354 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini de 1.649 TL'ye yükseltti. Yeni tutarların belli olmasının ardından maaş hesaplamaları yapıldı. İşte virgülü noktasına yeni hesaplamalar...

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Açıklama geldi, maaşlar artırıldı! Emekli ve memur maaş zammı sonrasında değişti! İşte, virgülü noktasına yeni ücretler...

Hükümet, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığını bin 84 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığını 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığını bin 298 TL'ye, evde bakım yardımını 2.354 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini de 1.649 TL'ye yükseltti.

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Açıklama geldi, maaşlar artırıldı! Emekli ve memur maaş zammı sonrasında değişti! İşte, virgülü noktasına yeni ücretler...

Binlerce yaşlı, engelli ve sosyal destek alanlara müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi. Yeni düzenlemeyle yapılan yardımlar şu şekilde artırıldı:

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Açıklama geldi, maaşlar artırıldı! Emekli ve memur maaş zammı sonrasında değişti! İşte, virgülü noktasına yeni ücretler...

YAŞLI AYLIĞI 1.084 LİRA OLDU: Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL'den 1.084 TL'ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL'den 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL'den 1.298 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

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Açıklama geldi, maaşlar artırıldı! Emekli ve memur maaş zammı sonrasında değişti! İşte, virgülü noktasına yeni ücretler...

SİLİKOZİS AYLIĞI 2.382'YE ÇIKTI: 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL'den 865 TL'ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının 1.819 TL'den 2.382 TL'ye çıktığını açıkladı.