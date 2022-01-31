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Açıklama geldi, maaşlar artırıldı! Emekli ve memur maaş zammı sonrasında değişti! İşte, virgülü noktasına yeni ücretler...
Memur ve emekli maaşlarında Ocak ayında yaşanan artış sonrasında sosyal yardım ödemeleri de değişti. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı, yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, evde bakım yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini arttırdı. Devlet tarafından sağlanan ödemelerin yeni tutarları merak ediliyor. İşte, kalem kalem hesaplanmış yeni tutarlar...