KARKAS 2023 ET FİYATLARI! İndirim yolda! Karkas et fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Dana, kuzu...
"Karkas et fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ithalat için düğmeye bastı. Avrupa ve Güney Amerika'dan canlı hayvan ve karkas geliyor. Bu kapsamda etin kilogram fiyatının da düşmesi bekleniyor. Peki, Karkas et fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Dana, kuzu...
Giriş Tarihi: 08.03.2023
12:24 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
12:24
"Karkas et fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Et fiyatlarının yılbaşından bugüne aralıksız artması hükümeti harekete geçirdi. Geçen yıl 77 TL olan kıymanın kilosu 180 TL'yi buldu. Peki, Karkas et fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Dana, kuzu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Et fiyatlarının yılbaşından bugüne aralıksız artması hükümeti harekete geçirdi. Geçen yıl 77 TL olan kıymanın kilosu 180 TL'yi buldu. Yılbaşından bugüne yüzde 33 artış oldu. Depremin ardından fiyatlar yeniden zamlandı.
ETİN KİLOGRAMININ 145-150 TL ARASINA DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Sabah'ın gaberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı da vatandaşın daha ucuza et yiyebilmesi için ithalat silahını çıkardı. Avrupa ve Güney Amerika'dan kasaplık hayvan, Avrupa'dan ise karkas et ithal edilecek. Et ithalatıyla piyasada 180 TL'yi bulan ve her hafta artışı devam eden karkas etin kilogramının 145 ila 150 TL arasına düşmesi bekleniyor. Getirilen etin yüzde 20'si Et ve Süt Kurumu mağazalarına, 80'i de sanayiye verilecek. Et ve Süt Kurumu mağazalarında eti maksimum 120 liradan satacak.
DEPREM BAHANESİNE BÜYÜK ARTIŞ!
Et fiyatları özellikle depremi bahane eden fırsatçılar nedeniyle son dönemde daha da artmış durumda. 31 Ocak'ta karkas etin en pahalısı 147 liraydı. 30 Ocak ile 5 Şubat'ta 145 TL olan dana karkas fiyatı, 6-12 Şubat'ta 150 TL'ye, 20-26 Şubat'ta 164 TL'ye, 27 Şubat ile 5 Mart arasında ise 170 TL'ye yükseldi. Deprem bahanesiyle 35-40 TL'ye yakın artış oldu.
Ulusal Et Konseyi'nin haftalık raporuna göre de dana karkasın kilogramı geçen hafta 175-180 TL'ye kadar çıkınca dana kıymanın kilogram fiyatı 200, kuşbaşının kilogramı ise 250 TL'nin üzerini gördü. Sektör oyuncuları, bazı yerlerde deprem bahanesiyle bu fiyatın 200 TL'ye çıkarıldığını belirterek, "180 TL'nin üzeri deprem fırsatçılığı. İthalle birlikte fiyatı 145-155 TL arasına düşer" ifadelerine yer verdi.