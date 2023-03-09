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Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi... TOKİ ARSA KURA SONUÇ EKRANI 2023
TOKİ İlk Evim Arsa kuraları deprem bölgelerinde hızlıca başladı. 08 Mart Çarşamba günü gerçekleşen çekilişle Kilis'te 275, Hatay'da 275, Elazığ'da 1.650, Malatya'da 550, Adıyaman'da 275, Kahramanmaraş'ta 275 müstakil arsa hak sahibini bulacak. İşte TOKİ İlk Evim Arsam kura sonuç sorgulama ekranı...