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Haberler Galeri Karar gece saat 00.45'te geldi! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur'lunun IBAN'ına ek hesap yattı! Emekliye net kök maaş ödeme takvimi

Karar gece saat 00.45'te geldi! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur'lunun IBAN'ına ek hesap yattı! Emekliye net kök maaş ödeme takvimi

Emekli maaşı zam farkı için belirlenen tarihler sonunda netleşti. SSK ve Bağ-Kur'lular, yüzde 11,68'lik ek zam ve 10 bin lira en düşük emekli maaşı yasal düzenlemesi kapsamında Ocak maaş farkı için ödeme alacak. Emekli zammı düzenlemeleri sonrasında, ek zam farkı tabloları da kamuoyuna açıklandı. Bu tablolar, emeklilerin ne kadar zam farkı alacaklarını belirlemekte önemli bir rol oynuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:37
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Karar gece saat 00.45’te geldi! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur’lunun IBAN’ına ek hesap yatmaya başladı! Emekliye net kök maaş tablosu...

Emekliye yönelik zam düzenlemeleri Meclis'te yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu çerçevede, emekli maaşı ek zam farkı ödeme tarihleri de netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 oranında gerçekleşti ve zamlı maaşlar bu oran üzerinden ödendi. Ayrıca, bu rakama ilaveten yüzde 11,68'lik ek zam yapıldı ve en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Ocak ayı için maaş farkları oluştu, milyonlarca emekli Ocak maaş farkı alacak. Ancak, kim ne kadar alacak konusu, kişinin emekli aylığına ve diğer koşullara bağlı olarak değişiklik gösterecektir. İşte kalem kalem hesaplara geçecek tutarlar...

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Karar gece saat 00.45’te geldi! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur’lunun IBAN’ına ek hesap yatmaya başladı! Emekliye net kök maaş tablosu...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak altı aylık enflasyon oranı %37,57 olarak belirlendi. Bu oran, memur ve memur emeklilerinin %15'lik toplu sözleşme zammının üzerine eklenerek, memurlar ve memur emeklileri için toplamda %49,25'lik bir artış sağladı. Aynı dönemde asgari ücrette de %49,11'lik bir artış yaşanarak 11 bin 402 TL'den 17 bin 2 TL'ye yükseldi.

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Karar gece saat 00.45’te geldi! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur’lunun IBAN’ına ek hesap yatmaya başladı! Emekliye net kök maaş tablosu...

Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile işçi ve memur emeklileri arasında yaklaşık %11-12'lik bir maaş artış farkı oluşmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan bir çalışma sonucunda bu fark giderildi ve tüm emekliler için maaş zammı oranı %49,25 olarak eşitlendi. Ayrıca, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme Meclis'te yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlandı ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına %37,57'lik zam uygulandı. Ek zam düzenlemeleri ile oluşan farklar ise ayrıca ödenecek.

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Karar gece saat 00.45’te geldi! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur’lunun IBAN’ına ek hesap yatmaya başladı! Emekliye net kök maaş tablosu...

Emekli Maaşı Ek Zam Farkı Ödeme Tarihleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ek zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarihleri açıkladı. Buna göre;

📌SSK emekli maaşı ek zam farkı 6 Şubat Salı günü,
📌Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkı 7 Şubat Çarşamba günü hesaplara yatırılacak.

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Karar gece saat 00.45’te geldi! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur’lunun IBAN’ına ek hesap yatmaya başladı! Emekliye net kök maaş tablosu...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLACAK
Ocak-Haziran döneminde uygulanacak emekli maaş zammı %49,25 olarak belirlendi. Bu zamma ek olarak, emekli maaşı 10 bin liranın altında kalanların maaşları, Hazine desteği ile 10 bin liraya yükseltilecek. Bu süreçte;

📍Emekli maaşları önce %49,25 oranında artırılacak,
📍Ardından maaşlara yaklaşık %4'lük bir ek ödeme eklenecek,
📍Eğer bu işlemler sonucu maaş hala 10 bin liranın altında kalırsa, Hazine desteği ile maaş 10 bin liraya tamamlanacak.