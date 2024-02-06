Karar gece saat 00.45'te geldi! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur'lunun IBAN'ına ek hesap yattı! Emekliye net kök maaş ödeme takvimi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLACAK

Ocak-Haziran döneminde uygulanacak emekli maaş zammı %49,25 olarak belirlendi. Bu zamma ek olarak, emekli maaşı 10 bin liranın altında kalanların maaşları, Hazine desteği ile 10 bin liraya yükseltilecek. Bu süreçte;

📍Emekli maaşları önce %49,25 oranında artırılacak,

📍Ardından maaşlara yaklaşık %4'lük bir ek ödeme eklenecek,

📍Eğer bu işlemler sonucu maaş hala 10 bin liranın altında kalırsa, Hazine desteği ile maaş 10 bin liraya tamamlanacak.