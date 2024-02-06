06 Şubat 2024, Salı
Karar gece saat 00.45'te geldi! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur'lunun IBAN'ına ek hesap yattı! Emekliye net kök maaş ödeme takvimi
Emekli maaşı zam farkı için belirlenen tarihler sonunda netleşti. SSK ve Bağ-Kur'lular, yüzde 11,68'lik ek zam ve 10 bin lira en düşük emekli maaşı yasal düzenlemesi kapsamında Ocak maaş farkı için ödeme alacak. Emekli zammı düzenlemeleri sonrasında, ek zam farkı tabloları da kamuoyuna açıklandı. Bu tablolar, emeklilerin ne kadar zam farkı alacaklarını belirlemekte önemli bir rol oynuyor.
Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:37
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