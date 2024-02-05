Emekliye 16.216 TL, Memura 36.146 TL maaş! %6.70'lik hesap kitap yapıldı! Öğretmen, polis, avukat, doktor temmuz bordro tablosu...

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşları, Ocak ayı itibarıyla yapılan güncelleme ile arttı. Hem memurlar hem de emekliler, 2024 yılına yüzde 49.25'lik bir maaş zammıyla başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammına 11.68 puanlık bir refah payı eklenerek, memur emeklileri ile eşitlendi. En düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi.