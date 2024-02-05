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Haberler Galeri Emekliye 16.216 TL, Memura 36.146 TL maaş! %6.70'lik hesap kitap yapıldı! Öğretmen, polis, avukat, doktor temmuz bordro tablosu...

Emekliye 16.216 TL, Memura 36.146 TL maaş! %6.70'lik hesap kitap yapıldı! Öğretmen, polis, avukat, doktor temmuz bordro tablosu...

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşları, Ocak ayı itibarıyla yapılan güncelleme ile arttı. Hem memurlar hem de emekliler, 2024 yılına yüzde 49.25'lik bir maaş zammıyla başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammına 11.68 puanlık bir refah payı eklenerek, memur emeklileri ile eşitlendi. En düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi.

Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 14:47
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Emekliye 16.216 TL, Memura 36.146 TL maaş! %6.70’lik hesap kitap yapıldı! Öğretmen, polis, avukat, doktor temmuz bordro tablosu...

Memurlar ve memur emeklileri, maaşlarına yansıyan yüzde 49.25'lik zamla birlikte mali avantaj elde ederken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek bir fark ödemesi gündemde. Ocak ayı maaşlarını yüzde 37.57 zam oranıyla alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, önümüzdeki 2 gün içerisinde 11.68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban aylık farkını alacak. SSK emeklileri, yarın olan 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklileri ise 7 Şubat Çarşamba günü ek zam farkını hesaplarında görecekler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 16.216 TL, Memura 36.146 TL maaş! %6.70’lik hesap kitap yapıldı! Öğretmen, polis, avukat, doktor temmuz bordro tablosu...

Temmuz'da Yapılacak Zam Detayları

Memurlar ve emekliler, yıl sonuna kadar maaşlarına bir zam daha ekleyecek gelişmelere odaklanıyor. Temmuz ayında yapılacak olan bu zam, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon göstergesine dayanacak. Yılın ilk yarısındaki enflasyon verisi, Ocak ayında yüzde 6.70 olarak açıklandı ve geriye 5 enflasyon verisi daha kaldı.

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Emekliye 16.216 TL, Memura 36.146 TL maaş! %6.70’lik hesap kitap yapıldı! Öğretmen, polis, avukat, doktor temmuz bordro tablosu...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memurlar ve memur emeklileri için ise Temmuz'da yüzde 10'luk bir zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden bir fark bekleniyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı gereğince memurların ve memur emeklilerinin yüzde 10'luk zammı kesinleşmiş durumda. Ancak, enflasyon verileri doğrultusunda bu zammın üzerine ek bir fark eklenecek.

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Emekliye 16.216 TL, Memura 36.146 TL maaş! %6.70’lik hesap kitap yapıldı! Öğretmen, polis, avukat, doktor temmuz bordro tablosu...

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM BEKLENTİSİ

Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 32 bin 860 lira olurken, Temmuz'da yapılacak yüzde 10'luk zamla birlikte 36 bin 146 liraya ulaşacak. Enflasyon farkına göre bu tutar daha da artacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise Ocak ayında 14 bin 741 lira iken, Temmuz'da yapılacak zammın etkisiyle 16 bin 216 liraya çıkacak.

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Emekliye 16.216 TL, Memura 36.146 TL maaş! %6.70’lik hesap kitap yapıldı! Öğretmen, polis, avukat, doktor temmuz bordro tablosu...

TEMMUZ ZAMININ ETKİSİ

Örneğin, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 24 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları bu oranda artırılacak. Bu durumda, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 10'luk Temmuz zammı da yüzde 7.83 enflasyon farkıyla birleşerek yüzde 18.61'e ulaşacak. Detaylı bir ekonomi analizi için enflasyon verileri bekleniyor, bu verilerin ardından maaşlara yansıyacak kesin oranlar netleşecek.