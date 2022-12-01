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Haberler Galeri KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI | TOKİ 2022 Karaman kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ KARAMAN İSİM İSİM LİSTE!

KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI | TOKİ 2022 Karaman kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ KARAMAN İSİM İSİM LİSTE!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ederken sıra İstanbul'un Tuzla bölgesinden sonra Karaman'a geldi. TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar, kurada isminin çıkıp, çıkmayacağını merak ediyor. Peki, Karaman TOKİ kazananlar listesi açıklandı mı? İşte, TOKİ Karaman 2+1,3+1 kura çekimi isim listesi...

Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 09:18
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KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI | TOKİ 2022 Karaman kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ KARAMAN İSİM İSİM LİSTE!

Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 1 Aralık Perşembe günü(bugün) Karaman kurası yapılacak.Başvuruda bulunan kura çekiminin ne zaman açıklanacağını sorguluyor. İşte, TOKİ Karaman kuraları hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI | TOKİ 2022 Karaman kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ KARAMAN İSİM İSİM LİSTE!

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.

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KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI | TOKİ 2022 Karaman kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ KARAMAN İSİM İSİM LİSTE!

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 4 ilçede toplamda 751 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Karaman kura çekilişi, 1 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.

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KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI | TOKİ 2022 Karaman kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ KARAMAN İSİM İSİM LİSTE!

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI

Bugün saat 13.00'da başlayacak olan kuralar, Karaman Kazım Karabekir Kapalı Salonu'nda yapılacak. Böylece Karaman TOKİ kura çekimi sonuçları belli oluyor.

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KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI | TOKİ 2022 Karaman kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ KARAMAN İSİM İSİM LİSTE!

TOKİ KARAMAN KONUTLARI NEREDE?

İşte TOKİ Karaman evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

Karaman Başyayla 3. etap 45 Sosyal Konut 01.12.2022 / 10:00

Karaman Kazımkarabekir 216 / Sosyal Konut 01.12.2022 / 10:00