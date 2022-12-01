KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI | TOKİ 2022 Karaman kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ KARAMAN İSİM İSİM LİSTE!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ederken sıra İstanbul'un Tuzla bölgesinden sonra Karaman'a geldi. TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar, kurada isminin çıkıp, çıkmayacağını merak ediyor. Peki, Karaman TOKİ kazananlar listesi açıklandı mı? İşte, TOKİ Karaman 2+1,3+1 kura çekimi isim listesi...