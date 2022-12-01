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Adalet Bakanlığı kadrolu 406 personel alımı başvurusu nereden yapılır? Kimler başvurabilir? Sosyal çalışmacı başvuru şartları neler? İşte branş ve kontenjanlar
Adalet Bakanlığı kadrolu 406 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Adalet Bakanlığı bünyesinde kariyer sahibi olmak isteyen adaylar başvuru şartları ve kontenjan detaylarını araştırmaya başladı. Başvuruları 5 ila 16 Aralık tarihlerinde alınacak. Peki Adalet Bakanlığı kadrolu 406 personel alımı başvurusu nereden yapılır? Kimler başvurabilir? Sosyal çalışmacı başvuru şartları neler?