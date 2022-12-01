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Haberler Galeri Adalet Bakanlığı kadrolu 406 personel alımı başvurusu nereden yapılır? Kimler başvurabilir? Sosyal çalışmacı başvuru şartları neler? İşte branş ve kontenjanlar

Adalet Bakanlığı kadrolu 406 personel alımı başvurusu nereden yapılır? Kimler başvurabilir? Sosyal çalışmacı başvuru şartları neler? İşte branş ve kontenjanlar

Adalet Bakanlığı kadrolu 406 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Adalet Bakanlığı bünyesinde kariyer sahibi olmak isteyen adaylar başvuru şartları ve kontenjan detaylarını araştırmaya başladı. Başvuruları 5 ila 16 Aralık tarihlerinde alınacak. Peki Adalet Bakanlığı kadrolu 406 personel alımı başvurusu nereden yapılır? Kimler başvurabilir? Sosyal çalışmacı başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 08:59
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Adalet Bakanlığı kadrolu 406 personel alımı başvurusu nereden yapılır? Kimler başvurabilir? Sosyal çalışmacı başvuru şartları neler? İşte branş ve kontenjanlar

Adalet Bakanlığı 406 personel alımı başvurusu nereden yapılır sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından bakanlık bünyesinde işe girmek isteyen kişiler "Adalet Bakanlığı 406 personel başvuru şartları neler?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki sosyal çalışmacı başvuru şartları neler? İşte branş ve kontenjanlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adalet Bakanlığı kadrolu 406 personel alımı başvurusu nereden yapılır? Kimler başvurabilir? Sosyal çalışmacı başvuru şartları neler? İşte branş ve kontenjanlar

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 5-16 Aralık tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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Adalet Bakanlığı kadrolu 406 personel alımı başvurusu nereden yapılır? Kimler başvurabilir? Sosyal çalışmacı başvuru şartları neler? İşte branş ve kontenjanlar

Adayların 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan alması, psikolog kadrosuna atanabilmek için psikoloji lisans bölümünden, pedagog kadrosuna atanabilmek için rehberlik ve psikolojik danışmanlık veya eğitim programları ve öğretim lisans bölümünden, sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için de sosyal hizmet veya sosyal hizmetler lisans bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor.

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Adalet Bakanlığı kadrolu 406 personel alımı başvurusu nereden yapılır? Kimler başvurabilir? Sosyal çalışmacı başvuru şartları neler? İşte branş ve kontenjanlar

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

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Adalet Bakanlığı kadrolu 406 personel alımı başvurusu nereden yapılır? Kimler başvurabilir? Sosyal çalışmacı başvuru şartları neler? İşte branş ve kontenjanlar

2. 2022 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak,