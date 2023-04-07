Karadeniz gazı karaya çıkıyor! Filyos’ta vatandaşlar duygularını anlattı: Bugünleri hayal bile edemezdik

'GURUR DUYUYORUZ'

Hüseyin Şen (70): Biz zamanında bu ülkede çok gaz kuyruklarında bekledik. O günlere dönüp şöyle baktığımda, ülkemizin bugünlere geleceğini, kendi doğalgazımızı çıkaracağımızı hayal bile edemezdik. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve emeği geçenlerden razı olsun.