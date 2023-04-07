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Haberler Galeri Karadeniz gazı karaya çıkıyor! Filyos'ta vatandaşlar duygularını anlattı: Bugünleri hayal bile edemezdik

Karadeniz gazı karaya çıkıyor! Filyos'ta vatandaşlar duygularını anlattı: Bugünleri hayal bile edemezdik

Karadeniz'de keşfedilen 1 trilyon dolarlık değere sahip 710 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkarılacağı 20 Nisan'a günler kala, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde nefesler tutuldu. Tarihi günün heyecanını yaşayan vatandaşlar, "Kendi doğalgazımızı çıkaracağımızı hayal bile edemezdik. Geçmişte çok yokluk gördük ama şimdi umudumuz yeşerdi. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 07.04.2023 07:58
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Karadeniz gazı karaya çıkıyor! Filyos’ta vatandaşlar duygularını anlattı: Bugünleri hayal bile edemezdik

Türkiye'nin asırlık hayalleri arasında yer alan enerjide tam bağımsızlık hedefi kapsamında Karadeniz'de keşfedilen 1 trilyon dolarlık değere sahip 710 milyar metreküp doğalgaz 20 Nisan'da etaplar halinde karaya çıkarılmaya başlanarak hanelere ulaştırılacak.

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Karadeniz gazı karaya çıkıyor! Filyos’ta vatandaşlar duygularını anlattı: Bugünleri hayal bile edemezdik

Bu tarihi gün öncesi tüm Türkiye gibi doğalgazın karadaki serüveninin başlayacağı Çaycuma-Filyos halkı ise gurur ve heyecanı bir arada yaşıyor.

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Karadeniz gazı karaya çıkıyor! Filyos’ta vatandaşlar duygularını anlattı: Bugünleri hayal bile edemezdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde yer alan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde arife gününe denk gelen 20 Nisan Perşembe günü Karadeniz gazının karaya çıkarılması törenine katılacak.

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Karadeniz gazı karaya çıkıyor! Filyos’ta vatandaşlar duygularını anlattı: Bugünleri hayal bile edemezdik

Tarihi tören öncesi Filyos ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar yaşadıkları gurur ve heyecanı anlattı.

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Karadeniz gazı karaya çıkıyor! Filyos’ta vatandaşlar duygularını anlattı: Bugünleri hayal bile edemezdik

'GURUR DUYUYORUZ'
Hüseyin Şen (70): Biz zamanında bu ülkede çok gaz kuyruklarında bekledik. O günlere dönüp şöyle baktığımda, ülkemizin bugünlere geleceğini, kendi doğalgazımızı çıkaracağımızı hayal bile edemezdik. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve emeği geçenlerden razı olsun.