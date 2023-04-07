HaberlerGaleriEYT'liye Güneş gibi doğacak formül! Bağkur'luya '7440' yapılandırma... 48 ay vade! Enflasyon farkına +90, cezaya -25 indirim! GSS, prim borcu...
EYT'liye Güneş gibi doğacak formül! Bağkur'luya '7440' yapılandırma... 48 ay vade! Enflasyon farkına +90, cezaya -25 indirim! GSS, prim borcu...
Borç Yapılandırma Paketi ile birlikte son 1 senelik borçlarda isteğe bağlı yapılandırma imkanı doğdu. Paket kapsamında ise EYT'liye nefes aldıracak 90+25 formülü dikkat çekti. Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketine ilişkin detaylar araştırılıyor. Bu kapsamda merak edilen tüm detayları sizlere anlatıyoruz. Peki, 7440 SGK yapılandırma başvurusu başladı mı? Kimler yararlanacak? İşte son gelişmeler!