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Haberler Galeri EYT'liye Güneş gibi doğacak formül! Bağkur'luya '7440' yapılandırma... 48 ay vade! Enflasyon farkına +90, cezaya -25 indirim! GSS, prim borcu...

EYT'liye Güneş gibi doğacak formül! Bağkur'luya '7440' yapılandırma... 48 ay vade! Enflasyon farkına +90, cezaya -25 indirim! GSS, prim borcu...

Borç Yapılandırma Paketi ile birlikte son 1 senelik borçlarda isteğe bağlı yapılandırma imkanı doğdu. Paket kapsamında ise EYT'liye nefes aldıracak 90+25 formülü dikkat çekti. Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketine ilişkin detaylar araştırılıyor. Bu kapsamda merak edilen tüm detayları sizlere anlatıyoruz. Peki, 7440 SGK yapılandırma başvurusu başladı mı? Kimler yararlanacak? İşte son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 11:23
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EYT’liye Güneş gibi doğacak formül! Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma... 48 ay vade! Enflasyon farkına +90, cezaya -25 indirim! GSS, prim borcu...

Borç Yapılandırma Paketi'nin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın faiz ve gecikme cezalarının silinmesine olanak sağlandı. SGK tarafından yapılandırma avantajlarının açıklanmasının ardından fırsattan yararlanmak isteyenler detayları araştırmaya başladı. Borcunu peşin olarak ödemek isteyen vatandaşlar için bu enflasyon farkının yüzde 90'ı da silinecek. Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liye Güneş gibi doğacak formül! Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma... 48 ay vade! Enflasyon farkına +90, cezaya -25 indirim! GSS, prim borcu...

Sigorta primi, genel sağlık sigortası başta olmak üzere borcu olan 14 milyon 600 bin kişi, 3 milyon 300 bin işletme yapılandırma hakkından yararlanabilecek.

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EYT’liye Güneş gibi doğacak formül! Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma... 48 ay vade! Enflasyon farkına +90, cezaya -25 indirim! GSS, prim borcu...

Bağ-Kur'luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanarak emekli olabilecek.

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EYT’liye Güneş gibi doğacak formül! Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma... 48 ay vade! Enflasyon farkına +90, cezaya -25 indirim! GSS, prim borcu...

Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırmanın avantajlarını açıkladı.

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EYT’liye Güneş gibi doğacak formül! Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma... 48 ay vade! Enflasyon farkına +90, cezaya -25 indirim! GSS, prim borcu...

Sigorta, GSS, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, topluluk sigortası primi borçları, idari para cezası, iş kazası ve meslek hastalığından rücu edilen alacaklar, asgari işçilik değerlendirmesi sonucu tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları yapılandırma kapsamında bulunuyor.