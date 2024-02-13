Kara kışı Karadeniz gazı ısıttı! Türkiye düşük doğal gaz ve elektrik faturasında Avrupa lideri

Eylül 2022'den bu yana konutlarda doğalgaza zam yapılmazken, bu süreçte Avrupa'da doğalgaz fiyatları yaklaşık 3 kat arttı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın üretime geçmesi ile birlikte bunun faturalar üzerindeki etkisi daha da hissedilmeye başlandı.