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Kara kışı Karadeniz gazı ısıttı! Türkiye düşük doğal gaz ve elektrik faturasında Avrupa lideri

Hükümetin enerji politikalarında vatandaşın cebini düşünen uygulamaları sayesinde tüm dünyada enerji fiyatları artmasına rağmen Türkiye'de faturalar günden güne düşüş gösterdi. Doğal gaz faturasının asgari ücretteki payında Avrupa'nın en ucuzu olan Türkiye, elektrik faturasının düşüklüğünde de ilk sırada yer aldı. Gaz faturasının asgari ücretteki payı 21 yılda yüzde 25.6'dan 3.4'e indi

Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 07:05
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Kara kışı Karadeniz gazı ısıttı! Türkiye düşük doğal gaz ve elektrik faturasında Avrupa lideri

Eylül 2022'den bu yana konutlarda doğalgaza zam yapılmazken, bu süreçte Avrupa'da doğalgaz fiyatları yaklaşık 3 kat arttı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın üretime geçmesi ile birlikte bunun faturalar üzerindeki etkisi daha da hissedilmeye başlandı.

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Kara kışı Karadeniz gazı ısıttı! Türkiye düşük doğal gaz ve elektrik faturasında Avrupa lideri

Vatandaş 2002 yılında asgari ücretin yüzde 25.6'sını doğalgaz faturalarına öderken, şimdi artan asgari ücret ve düşen faturalar karşısında maaşının yalnızca yüzde 3.4'ünü doğalgaza ayırıyor.

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Kara kışı Karadeniz gazı ısıttı! Türkiye düşük doğal gaz ve elektrik faturasında Avrupa lideri

Türkiye'nin enerjide uyguladığı destekleme modeli ile vatandaş eski zamlı faturaları artık unuttu. Eskiden faturalar karşısında maaşlar erirken, şimdi faturaların asgari ücret içerisindeki payı tarihi seviyede düşüş gösterdi.

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Kara kışı Karadeniz gazı ısıttı! Türkiye düşük doğal gaz ve elektrik faturasında Avrupa lideri

2002'DE ÜCRETİN 4'TE 1'İ DOĞAL GAZA GİDİYORDU

Konutların ortalama tüketimi baz alınarak doğal gazda 100 metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak 2002'de net asgari ücret 164,6 lirayken, 100 metreküplük doğal gaz 42,1 liraydı. Buna göre, 2002'de doğal gazın asgari ücret içindeki payı da yüzde 25,6 idi.

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Kara kışı Karadeniz gazı ısıttı! Türkiye düşük doğal gaz ve elektrik faturasında Avrupa lideri

2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı çalışmalarla bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9.2'ye geriledi.