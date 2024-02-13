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Kara kışı Karadeniz gazı ısıttı! Türkiye düşük doğal gaz ve elektrik faturasında Avrupa lideri
Hükümetin enerji politikalarında vatandaşın cebini düşünen uygulamaları sayesinde tüm dünyada enerji fiyatları artmasına rağmen Türkiye'de faturalar günden güne düşüş gösterdi. Doğal gaz faturasının asgari ücretteki payında Avrupa'nın en ucuzu olan Türkiye, elektrik faturasının düşüklüğünde de ilk sırada yer aldı. Gaz faturasının asgari ücretteki payı 21 yılda yüzde 25.6'dan 3.4'e indi
Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:05Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 07:05