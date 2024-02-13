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Haberler Galeri Kıdem tazminatı nedir? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? A Haber'de anlattı

Kıdem tazminatı nedir? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? A Haber'de anlattı

2024'ün başında memurlara yapılan yüzde 49,25'lik zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişti. Kimler kıdem tazminatına hak kazanır? Kıdem tazminatı tabanı ve tavanı ne kadar oldu? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, yeni durumun ayrıntılarını uzmanına sordu. İşte örnek kıdem tazminatı hesaplama...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.02.2024 14:13
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Kıdem tazminatı nedir? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? A Haber’de anlattı

Kıdem tazminatı çalışma hayatının en önemli konularından biri. İşçiler için işten ayrıldıktan sonra bir güvence.

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Kıdem tazminatı nedir? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? A Haber’de anlattı

Peki kıdem tazminatı hesabı nasıl yapılır? Kimler kıdem tazminatı alabilir? Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Kıdem tazminatı nedir? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? A Haber’de anlattı

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı çalışma hayatımızda çalışanlarımız açısından çok önemli ve daha öncesinde verilmiş bir haktır. Kıdem tazminatı giydirilmiş brüt ücrettir. Buradaki giydirilmiş kelimesi gerçekten anlam ifade eden kelime.

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Kıdem tazminatı nedir? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? A Haber’de anlattı

GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRET NEDİR?

Sizin brüt ücretiniz artı yol, yemek, kira yardımı veya yakacak yardımı gibi bütün size sağlanan imkanların tamamı sizin giydirilmiş ücretinizi oluşturur. Ve kıdem tazminatı da bu dediğimiz brüt ücret üzerinden hesaplanması gereken rakamdır.

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Kıdem tazminatı nedir? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? A Haber’de anlattı

KIDEM TAZMİNATI TABANI

Kıdem tazminatının tabanı yani en düşük kıdem tazminatı asgari ücretin brüt rakamı kadardır. Yani bugün itibariyle 20.002 lira asgari ücretin brüt rakamı. Kıdem tazminatı için en düşük tabandır.