13 Şubat 2024, Salı
Kıdem tazminatı nedir? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? A Haber'de anlattı
2024'ün başında memurlara yapılan yüzde 49,25'lik zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişti. Kimler kıdem tazminatına hak kazanır? Kıdem tazminatı tabanı ve tavanı ne kadar oldu? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, yeni durumun ayrıntılarını uzmanına sordu. İşte örnek kıdem tazminatı hesaplama...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 14:13
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