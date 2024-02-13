Kıdem tazminatı nedir? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? A Haber’de anlattı

GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRET NEDİR?

Sizin brüt ücretiniz artı yol, yemek, kira yardımı veya yakacak yardımı gibi bütün size sağlanan imkanların tamamı sizin giydirilmiş ücretinizi oluşturur. Ve kıdem tazminatı da bu dediğimiz brüt ücret üzerinden hesaplanması gereken rakamdır.