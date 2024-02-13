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Fiyat dalgalanmaları için düğmeye basıldı! Sözleşmeli üretimin kontrolü yapay zekayla sağlanacak | Tarım Bakanlığı vatandaşı uygun fiyatlı ürünlerle buluşturacak
Tarım Bakanlığı fiyat dalgalanmaları için düğmeye bastı.Tarımsal ürünlerin raflardaki fiyat dalgalanmaları 4 stratejiyle kontrol altına alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'nda "tarımda ürün arz güvenliğinin sağlanması" temel hedefler arasında yer aldı.
Sabah
Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:09Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 07:09