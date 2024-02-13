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Haberler Galeri Fiyat dalgalanmaları için düğmeye basıldı! Sözleşmeli üretimin kontrolü yapay zekayla sağlanacak | Tarım Bakanlığı vatandaşı uygun fiyatlı ürünlerle buluşturacak

Fiyat dalgalanmaları için düğmeye basıldı! Sözleşmeli üretimin kontrolü yapay zekayla sağlanacak | Tarım Bakanlığı vatandaşı uygun fiyatlı ürünlerle buluşturacak

Tarım Bakanlığı fiyat dalgalanmaları için düğmeye bastı.Tarımsal ürünlerin raflardaki fiyat dalgalanmaları 4 stratejiyle kontrol altına alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'nda "tarımda ürün arz güvenliğinin sağlanması" temel hedefler arasında yer aldı.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 07:09
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Fiyat dalgalanmaları için düğmeye basıldı! Sözleşmeli üretimin kontrolü yapay zekayla sağlanacak | Tarım Bakanlığı vatandaşı uygun fiyatlı ürünlerle buluşturacak

Tarımsal ürünlerin raflardaki fiyat artışının önüne geçecek stratejilerle fiyat dalgalanmaları kontrol altına alınacak. Stratejik plana göre sözleşmeli üretimin kontrolü ve planlanması yapay zeka ve uydu görüntüleme sistemleri tarafından yapılacak.

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Fiyat dalgalanmaları için düğmeye basıldı! Sözleşmeli üretimin kontrolü yapay zekayla sağlanacak | Tarım Bakanlığı vatandaşı uygun fiyatlı ürünlerle buluşturacak

İklim değişikliği karşısında dayanıklı bitki ve hayvan türleri yetiştirilecek.

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Fiyat dalgalanmaları için düğmeye basıldı! Sözleşmeli üretimin kontrolü yapay zekayla sağlanacak | Tarım Bakanlığı vatandaşı uygun fiyatlı ürünlerle buluşturacak

AMAÇ FİYAT DALGALANMALARINI KONTROL

"Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Plan" da 7 amaç, 32 hedef ve 153 performans göstergesi belirledi. Tarımsal üretimde arz güvenliğinin sağlanması da temel hedefler arasına alındı.

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Fiyat dalgalanmaları için düğmeye basıldı! Sözleşmeli üretimin kontrolü yapay zekayla sağlanacak | Tarım Bakanlığı vatandaşı uygun fiyatlı ürünlerle buluşturacak

Planda, sürdürülebilir üretimle ürün fiyatlarındaki değişimlerin kontrol altına alınması amaçlanıyor. Bitkisel üretimden hayvansal ürünlere, tarım teknolojilerinden AR-GE'ye kadar arz güvenliği stratejileri ise şöyle:

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Fiyat dalgalanmaları için düğmeye basıldı! Sözleşmeli üretimin kontrolü yapay zekayla sağlanacak | Tarım Bakanlığı vatandaşı uygun fiyatlı ürünlerle buluşturacak

DAYANIKLI BİTKİ TÜRLERİYLE ARZ GÜVENLİĞİ

Bitkisel ürünlerde arz güvenliği, kuraklık ve aşırı stres koşullarına dayanıklı çeşitlerin geliştirilerek üretilmesiyle sağlanacak. Olumsuz iklim koşullarında dahi sürdürülebilir bitkisel üretimin sağlanması dayanıklı bitkilerle sağlanacak.