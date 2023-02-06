Kar tatili olan iller listesi! 7 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Salı günü hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

HAKKARİ'DE OKULLAR YARIN DA TATİL

HAKKARİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için tatil kararı alınan ilk ve orta dereceli okulların yarın da tatil edildiği açıklandı.

Hakkari ve çevresinde belirli aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk, orta dereceli okullar, özel öğretim kursları, Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretime yarın için de bir gün süreyle ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli oldukları belirtildi.