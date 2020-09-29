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Haberler Galeri 100 bin TL kredi şartları yenilendi! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı neler? İşte yeni oranlar...

100 bin TL kredi şartları yenilendi! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı neler? İşte yeni oranlar...

Mart ve Nisan aylarında başlayan koronavirüs pandemisi sonrası kamu bankalarının (Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank) başlattığı tarihin en düşük faizli kampanyaları sona ermişti. Bu gelişmelerin ardından bankalar faiz oranlarında değişikliğe gittiğini açıkladı. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar açıklanan yeni faiz oranlarını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 19:01
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100 bin TL kredi şartları yenilendi! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı neler? İşte yeni oranlar...

Pandemi döneminde kamu bankalarının başlattığı düşük faizli kredi imkanı sona ermişti. Yeni kredi çekmek isteyen vatandaşlar faiz oranlarında yaşanan artışı gözlemliyor. Özel bankalar ve kamu bankaları tarafından güncel oranlar açıklandı. Yazımızdan 100 bin TL 120 ay vade ile hesaplanan kredi faiz oranlarına ve ödeme tablosuna ulaşabilirsiniz. Bankaların belirledikleri yeni faiz tutarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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100 bin TL kredi şartları yenilendi! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı neler? İşte yeni oranlar...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

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100 bin TL kredi şartları yenilendi! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı neler? İşte yeni oranlar...

HALKBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 188.344 lira

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100 bin TL kredi şartları yenilendi! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı neler? İşte yeni oranlar...

ZİRAAT BANKASI

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 189.677 lira

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100 bin TL kredi şartları yenilendi! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı neler? İşte yeni oranlar...

VAKIFBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.29

Aylık ödeme: 1642 lira

Toplam geri ödeme: 197.645 lira