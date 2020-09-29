100 bin TL kredi şartları yenilendi! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı neler? İşte yeni oranlar...

Mart ve Nisan aylarında başlayan koronavirüs pandemisi sonrası kamu bankalarının (Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank) başlattığı tarihin en düşük faizli kampanyaları sona ermişti. Bu gelişmelerin ardından bankalar faiz oranlarında değişikliğe gittiğini açıkladı. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar açıklanan yeni faiz oranlarını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...