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Haberler Galeri Bankalarda kredi depremi! Faizler düşecek mi? 10 Nisan Ziraat, Garanti, TEB, Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

Bankalarda kredi depremi! Faizler düşecek mi? 10 Nisan Ziraat, Garanti, TEB, Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Pandemi nedeniyle bazı kampanyalar sunarak vatandaşların ceplerini rahatlatan bankalar, kampanya dönemini sona erdirmesinin ardından faiz oranlarını yükseltti. Oranların yüksek olmasından dolayı kredi çekmek için bekleyen vatandaşlar, oranların düşüp düşmeyeceğini araştırıyor. Peki, faizler düşecek mi? 10 Nisan Ziraat, Garanti, TEB, Akbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.04.2021 11:07
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Bankalarda kredi depremi! Faizler düşecek mi? 10 Nisan Ziraat, Garanti, TEB, Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları düşecek mi? Dönem dönem çeşitli kampanyalar sunan bankalar, ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Nisan ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde, kredi faizler oranlarının düğüp düşmeyeceği merak edilmeye başlandı. Herhangi bir ihtiyaçtan dolayı kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel oranlarını takip ediyor. Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz bilgilere göre, 10 Nisan tarihli bankaların güncel kredi faiz oranları şu şekilde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalarda kredi depremi! Faizler düşecek mi? 10 Nisan Ziraat, Garanti, TEB, Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: %1,54

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38

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Bankalarda kredi depremi! Faizler düşecek mi? 10 Nisan Ziraat, Garanti, TEB, Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Kredi miktarı ve vade: 300.000 TL / 120 ay

Aylık Ödemeniz (TL) 5.130,59
Faiz Oranı % 1,38
Toplam Geri Ödemeniz (TL) 615.670,80

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Bankalarda kredi depremi! Faizler düşecek mi? 10 Nisan Ziraat, Garanti, TEB, Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 36 ay vadeye kadar 1,54 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 50.000 TL / 36 ay
Taksit Tutarı:1.914,12 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 25.05

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Bankalarda kredi depremi! Faizler düşecek mi? 10 Nisan Ziraat, Garanti, TEB, Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

Taşıt kredisi: Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı 1,54 olarak görülüyor.

Kredi miktarı ve vade: 100.000 TL / 48 ay
Taksit Tutarı:3.160,20 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 24.9499