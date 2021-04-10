Bankalarda kredi depremi! Faizler düşecek mi? 10 Nisan Ziraat, Garanti, TEB, Akbank kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Pandemi nedeniyle bazı kampanyalar sunarak vatandaşların ceplerini rahatlatan bankalar, kampanya dönemini sona erdirmesinin ardından faiz oranlarını yükseltti. Oranların yüksek olmasından dolayı kredi çekmek için bekleyen vatandaşlar, oranların düşüp düşmeyeceğini araştırıyor. Peki, faizler düşecek mi? 10 Nisan Ziraat, Garanti, TEB, Akbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.04.2021 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL