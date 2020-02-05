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Kanal İstanbul son durum! Yabancı yatırımcılardan Kanal İstanbul'u yakın takibe aldı...

Türkiye, Kanal İstanbul ile önemli bir projesine daha kavuşacak... Boğaz ticaretini önemli ölçüde etkileyecek olan ve Başkan Recep Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesi uluslararası yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, aralarında Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika'nın bulunduğu ülkelerden firmaların Kanal İstanbul ile ilgilendiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 10:38
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Kanal İstanbul son durum! Yabancı yatırımcılardan Kanal İstanbul'u yakın takibe aldı...

Türkiye, Kanal İstanbul ile önemli bir projesine daha kavuşacak... Boğaz ticaretini önemli ölçüde etkileyecek olan ve Başkan Recep Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesi uluslararası yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, aralarında Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika'nın bulunduğu ülkelerden firmaların Kanal İstanbul ile ilgilendiğini söyledi.

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Kanal İstanbul son durum! Yabancı yatırımcılardan Kanal İstanbul'u yakın takibe aldı...

Türkiye'nin küresel ticaret rotaları üzerindeki rolünü artıracak olan Kanal İstanbul projesi İstanbul Boğazı'nı da olası kazalardan koruyarak daha güvenli bir miras olarak tutma vizyonuyla ortaya çıktı. Pek çok küresel firmada bu projede fark ettiği potansiyelden faydalanmak adına çalışmaları yakından takip ediyor.

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Kanal İstanbul son durum! Yabancı yatırımcılardan Kanal İstanbul'u yakın takibe aldı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, aralarında Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika'nın bulunduğu ülkelerden firmalar ve kredi kuruluşlarının Kanal İstanbul Projesi ile ilgilendiğini bildirdi.

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Kanal İstanbul son durum! Yabancı yatırımcılardan Kanal İstanbul'u yakın takibe aldı...

Kanal İstanbul'da proje çalışmalarının tamamlandığını, bölgenin imar planı çalışmalarının da onaylandığını ve askıda bulunduğunu söyleyen Turhan, söz konusu süreci takip ettiklerini, bunun da bitmesiyle ihale sürecini başlatacaklarını ifade etti.

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Kanal İstanbul son durum! Yabancı yatırımcılardan Kanal İstanbul'u yakın takibe aldı...

İMAR SÜRECİ BEKLENİYOR

İmar süreci tamamlanınca Kanal İstanbul'un yapılacağı mahaldeki altyapıların deplasmanını yapacaklarını anlatan Turhan, "Yolların, köprülerin, isale, enerji ve enerji hatlarının deplasmanını yapacağız ve kanal sahasını diğer hizmetleri aksatmadan sürdürülebilir hale getirdikten sonra inşaata başlayacağız" diye konuştu.