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Kanal İstanbul son durum! Yabancı yatırımcılardan Kanal İstanbul'u yakın takibe aldı...
Türkiye, Kanal İstanbul ile önemli bir projesine daha kavuşacak... Boğaz ticaretini önemli ölçüde etkileyecek olan ve Başkan Recep Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesi uluslararası yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, aralarında Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika'nın bulunduğu ülkelerden firmaların Kanal İstanbul ile ilgilendiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 05.02.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 10:38
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