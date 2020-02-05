Kanal İstanbul son durum! Yabancı yatırımcılardan Kanal İstanbul'u yakın takibe aldı...

Türkiye'nin küresel ticaret rotaları üzerindeki rolünü artıracak olan Kanal İstanbul projesi İstanbul Boğazı'nı da olası kazalardan koruyarak daha güvenli bir miras olarak tutma vizyonuyla ortaya çıktı. Pek çok küresel firmada bu projede fark ettiği potansiyelden faydalanmak adına çalışmaları yakından takip ediyor.