1,7 milyar dolarlık dev projenin açılış tarihi belli oldu

Müzelerin ve meydanların da olduğu proje tamamlandığında yılda 1 milyar dolarlık ekonomi yaratacağı ifade ediliyor. 2 bin 300 araçlık bir otoparkın da yer alacağı Galataport inşaatı, Doğuş ve Bilgili gruplarının ortaklığı ile devam ederken, şirkette Doğuş Grubu'nun payı yüzde 81 ve Bilgili Grubu'nun payı ise yüzde 19. İhale bedeli dahil projenin maliyeti ise 1.7 milyar dolara ulaştı. İşte uzun yıllardır tartışılan, yapımı merak konusu olan, içinde neler barındıracağı merak edilen Galataport ile ilgili ayrıntılar.