1,7 milyar dolarlık dev projenin açılış tarihi belli oldu
Galataport İstanbul Genel Müdürü Erdem Tavas, cruise gemisi, proje inşaatı ve bölgede fazladan trafik oluşacağı yönündeki iddiaları cevapladı. Tavas aynı zamanda 5 Nisan'a kadar taahhüt edilenlerin hayata geçirileceğini de açıkladı.
Giriş Tarihi: 05.02.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 11:03
İstanbul ve turizm sektörünün uzun yıllardır açılmasını beklediği Galataport'ta son dönemece girildi. 5 Nisan'da ilk geminin yanaşacağı cruise limanında inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 200 kişinin çalıştığı inşaat alanında çalışmaları yerinde görüldü.
Galataport İstanbul Genel Müdürü Erdem Tavas, Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, Galataport İstanbul Proje Geliştirme,Pazarlama ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak ve Galataport İstanbul Proje Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ali Pusat son gelişmeleri aktardı. Hürriyet'in haberine göre 2013'te ihalesi yapılan ve 2014'te yer tesliminin gerçekleştiği alanın ilk beton dökme işlemi ise 2018 nisan ayında yapıldı.
Galataport yönetimi, 1.2 kilometrelik sahil şeridine sahip proje alanında tüm çalışmaların planlandığı şeklinde devam ettiğini, herhangi bir aksama yaşanmadan ilk geminin yanaşacağı 5 Nisan tarihine kadar taahhüt edilenlerin tamamının gerçekleşeceğini söyledi. Projede yerin üstünde yapılan çalışmalar dışında, yer altında yapılanlar da dikkat çekiyor. Yönetim bunu "Yeraltında bir havalimanı inşa ettik" diye tanımlıyor.
1 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİ
Projenin tamamı bittiğinde yıllık ziyaretçi sayısının 25 milyon kişi olması bekleniyor. Bunun 7 milyonunun yabancı turist, 1.5 milyonunun ise cruise turisti olacağı tahmin ediliyor. Sadece bir limanı barındırmayan proje içinde yeme-içme alanları, ofisler ve perakende noktaları da yer alıyor.
Müzelerin ve meydanların da olduğu proje tamamlandığında yılda 1 milyar dolarlık ekonomi yaratacağı ifade ediliyor. 2 bin 300 araçlık bir otoparkın da yer alacağı Galataport inşaatı, Doğuş ve Bilgili gruplarının ortaklığı ile devam ederken, şirkette Doğuş Grubu'nun payı yüzde 81 ve Bilgili Grubu'nun payı ise yüzde 19. İhale bedeli dahil projenin maliyeti ise 1.7 milyar dolara ulaştı. İşte uzun yıllardır tartışılan, yapımı merak konusu olan, içinde neler barındıracağı merak edilen Galataport ile ilgili ayrıntılar.