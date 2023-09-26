HaberlerGaleriKamuya en az ilkokul mezunu 10 bin 269 personel, memur ve işçi alımı yapılacak! En az KPSS 50 puan şartı aranıyor! 2023 Eylül ayı son kamu ilanları
Kamuya en az ilkokul mezunu 10 bin 269 personel, memur ve işçi alımı yapılacak! En az KPSS 50 puan şartı aranıyor! 2023 Eylül ayı son kamu ilanları
Kamu ve özel sektör için Eylül ayının son ilanları yayınlanmaya devam ediyor. En az ilkokul mezunu 10.629 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapacağını açıklayan kurumlar sürece ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı. Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kadrolar için KPSS puan şartı aranmazken bazı kurumlar en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte Eylül ayının son kamu personel alım ilanı
Giriş Tarihi: 26.09.2023 12:23Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 12:23