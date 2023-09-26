26 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kamuya en az ilkokul mezunu 10 bin 269 personel, memur ve işçi alımı yapılacak! En az KPSS 50 puan şartı aranıyor! 2023 Eylül ayı son kamu ilanları

Kamuya en az ilkokul mezunu 10 bin 269 personel, memur ve işçi alımı yapılacak! En az KPSS 50 puan şartı aranıyor! 2023 Eylül ayı son kamu ilanları

Kamu ve özel sektör için Eylül ayının son ilanları yayınlanmaya devam ediyor. En az ilkokul mezunu 10.629 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapacağını açıklayan kurumlar sürece ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı. Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kadrolar için KPSS puan şartı aranmazken bazı kurumlar en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte Eylül ayının son kamu personel alım ilanı

Giriş Tarihi: 26.09.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 12:23
  • 1
  • 21
Kamuya en az ilkokul mezunu 10 bin 269 personel, memur ve işçi alımı yapılacak! En az KPSS 50 puan şartı aranıyor! 2023 Eylül ayı son kamu ilanları

Kamuya, özel sektöre ve üniversitelere memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı için Eylül ayının son alım ilanları yayınladı. Türkiye'nin farklı illerinde ve farklı kurumlarında görevlendirilmek üzere toplamda 10.629 personel alımı gerçekleştirilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Kamuya en az ilkokul mezunu 10 bin 269 personel, memur ve işçi alımı yapılacak! En az KPSS 50 puan şartı aranıyor! 2023 Eylül ayı son kamu ilanları

Kurumlarca yayınlanan ilanlar ile belirtilen kadrolara ilişkin başvuru şartlarından tarihine kadar tüm adımlar detayları ile açıklandı. Adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranırken yine bazı kurumlar tarafından en az 50 KPSS puan şartı aranıyor. Bazı kurumlar ise KPSS puanı yerine kura çekimi veya adayları kurum içi sınava tabi tutuyor. İşte Eylül ayır güncel kamu ilanları..

  • 3
  • 21
Kamuya en az ilkokul mezunu 10 bin 269 personel, memur ve işçi alımı yapılacak! En az KPSS 50 puan şartı aranıyor! 2023 Eylül ayı son kamu ilanları

EYLÜL AYI SON PERSONEL ALIM İLANLARI: 10.629 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Kamu ve özel sektöre Eylül ayının son günlerinde 10.629 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak. İşte ilanlar;

  • 4
  • 21
Kamuya en az ilkokul mezunu 10 bin 269 personel, memur ve işçi alımı yapılacak! En az KPSS 50 puan şartı aranıyor! 2023 Eylül ayı son kamu ilanları

- NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU 27 UZMAN YARDIMCISI ALACAK (25 EYLÜL - 9 EKİM)

- NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU 16 MEMUR ALACAK (25 EYLÜL - 9 EKİM)

- TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 211 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (25 EYLÜL - 29 EYLÜL)

  • 5
  • 21
Kamuya en az ilkokul mezunu 10 bin 269 personel, memur ve işçi alımı yapılacak! En az KPSS 50 puan şartı aranıyor! 2023 Eylül ayı son kamu ilanları

- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 52 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (25 EYLÜL - 9 EKİM)

- TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIKTAN ATAMA YOLUYLA 59 KİŞİLİK MEMUR ALACAK (30 EKİM - 3 KASIM)

- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (2 EKİM - 6 EKİM)