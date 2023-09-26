Kamuya en az ilkokul mezunu 10 bin 269 personel, memur ve işçi alımı yapılacak! En az KPSS 50 puan şartı aranıyor! 2023 Eylül ayı son kamu ilanları

Kurumlarca yayınlanan ilanlar ile belirtilen kadrolara ilişkin başvuru şartlarından tarihine kadar tüm adımlar detayları ile açıklandı. Adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranırken yine bazı kurumlar tarafından en az 50 KPSS puan şartı aranıyor. Bazı kurumlar ise KPSS puanı yerine kura çekimi veya adayları kurum içi sınava tabi tutuyor. İşte Eylül ayır güncel kamu ilanları..