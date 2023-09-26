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EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA! Emeklilere 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi?
"Emekliye 5.000 TL bayram ikramiyesi yatacak mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü yaklaşırken, emeklilere yapılacak bir bayram ikramiyesi hakkında son gelişmeler merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin maaşlarının düzenlenmesi için verdiği talimat ve Cumhuriyet Bayramı'nın özel bir yıl olması nedeniyle emeklilere bir seferlik ikramiye verilmesi gündemde. İşte konuyla ilgili gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.09.2023 16:35Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 16:35