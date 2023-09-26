EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA! Emeklilere 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi?

"Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı, ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalar devam ediyor. Ara zam yanı sıra iki bakanlık bünyesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla emekliye 3. ikramiye ödemesi için hazırlık yapıldığı konusu gündeme geldi. İşte konu hakkında son gelişmeler....