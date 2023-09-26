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Haberler Galeri EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA! Emeklilere 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi?

EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA! Emeklilere 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi?

"Emekliye 5.000 TL bayram ikramiyesi yatacak mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü yaklaşırken, emeklilere yapılacak bir bayram ikramiyesi hakkında son gelişmeler merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin maaşlarının düzenlenmesi için verdiği talimat ve Cumhuriyet Bayramı'nın özel bir yıl olması nedeniyle emeklilere bir seferlik ikramiye verilmesi gündemde. İşte konuyla ilgili gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.09.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 16:35
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EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA! Emeklilere 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi?

"Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı, ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalar devam ediyor. Ara zam yanı sıra iki bakanlık bünyesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla emekliye 3. ikramiye ödemesi için hazırlık yapıldığı konusu gündeme geldi. İşte konu hakkında son gelişmeler....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA! Emeklilere 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi?

EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma yapılması talimatı verdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tek seferlik ödenecek ikramiyenin 5 bin TL olması bekleniyor.

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EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA! Emeklilere 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor.

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EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA! Emeklilere 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi?

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.

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EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA! Emeklilere 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi?

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor.