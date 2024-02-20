Kamuya 48 bin 500 dev personel alımı müjdesi! Bakanlıklar müjdeyi sene başı duyurdu! En az 40.000 TL maaşla...

2024 yılında, Türkiye genelinde kamu sektörü büyük bir istihdam atağına hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere Tarım ve Sağlık Bakanlıkları, geniş çaplı personel alımı yapacaklarını duyurdu. Toplamda 48.500 yeni pozisyon, genç ve dinamik iş gücünün kamu hizmetlerine dahil edilmesi için ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8.000, Tarım Bakanlığı 5.500 ve Sağlık Bakanlığı ise 35.000 yeni personel alacak.