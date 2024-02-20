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Haberler Galeri Kamuya 48 bin 500 dev personel alımı müjdesi! Bakanlıklar müjdeyi sene başı duyurdu! En az 40.000 TL maaşla...

Kamuya 48 bin 500 dev personel alımı müjdesi! Bakanlıklar müjdeyi sene başı duyurdu! En az 40.000 TL maaşla...

2024 yılında, Türkiye genelinde kamu sektörü büyük bir istihdam atağına hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere Tarım ve Sağlık Bakanlıkları, geniş çaplı personel alımı yapacaklarını duyurdu. Toplamda 48.500 yeni pozisyon, genç ve dinamik iş gücünün kamu hizmetlerine dahil edilmesi için ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8.000, Tarım Bakanlığı 5.500 ve Sağlık Bakanlığı ise 35.000 yeni personel alacak.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.02.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 13:44
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Kamuya 48 bin 500 dev personel alımı müjdesi! Bakanlıklar müjdeyi sene başı duyurdu! En az 40.000 TL maaşla...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere bir çok bakanlık, geniş çaplı personel alımı yapacaklarını açıkladı. Toplamda 48.500 yeni pozisyonun oluşturulmasıyla, genç ve dinamik iş gücünün kamu hizmetlerine katılması hedefleniyor. Peki personel alımı başvuruları başladı mı? Kimler başvurabilir? İşte detayları...

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Kamuya 48 bin 500 dev personel alımı müjdesi! Bakanlıklar müjdeyi sene başı duyurdu! En az 40.000 TL maaşla...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DUYURDU!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde önemli bir duyuru yaptı. Deprem bölgesine destek amacıyla ve hizmet kalitesini artırmak için 8 bin yeni sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

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Kamuya 48 bin 500 dev personel alımı müjdesi! Bakanlıklar müjdeyi sene başı duyurdu! En az 40.000 TL maaşla...

BAŞVURU SÜRECİ VE DETAYLARI

Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca yapılacak. Adaylar, 21 Şubat - 11 Mart 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Aday seçimleri KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

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Kamuya 48 bin 500 dev personel alımı müjdesi! Bakanlıklar müjdeyi sene başı duyurdu! En az 40.000 TL maaşla...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Bakanlık, çeşitli branşlarda toplam 8 bin personel alacak. Geçen yıl alımlar arasında sosyal destek personeli, sosyal çalışmacı, psikolog gibi kadrolar bulunuyordu. Bu yılki alımların branş ve kadro dağılımı, başvuru kılavuzunda detaylandırılacak.

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Kamuya 48 bin 500 dev personel alımı müjdesi! Bakanlıklar müjdeyi sene başı duyurdu! En az 40.000 TL maaşla...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN GERİ SAYIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin yeni sağlık personeli alımının kılavuzunun ÖSYM'ye gönderildiğini duyurdu. Başvuru tarihleri ve branş dağılımı yakında açıklanacak. Bakan Koca, alımlarda mülakat olmayacağını, tüm adayların eşit şartlarda değerlendirileceğini belirtti.