05 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yılbaşı kataloğu yayınlandı! BİM, A101, Migros indirimli ürünler listesi! Çam ağacı, süslemeler, hediyelik eşya...

Yılbaşı kataloğu yayınlandı! BİM, A101, Migros indirimli ürünler listesi! Çam ağacı, süslemeler, hediyelik eşya...

Yılbaşına sayılı günler kala, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerde başlayan indirim ve kampanyalar, alışveriş tutkunlarının dikkatini çekiyor. Aralık ayıyla birlikte Migros, müşterilerine yeni yıl temalı çeşitli ürünler sunan bir katalog yayınladı. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros yılbaşı kataloğundan öne çıkan ürünler ve fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 05.12.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 10:00
  • 1
  • 15
Yılbaşı kataloğu yayınlandı! BİM, A101, Migros indirimli ürünler listesi! Çam ağacı, süslemeler, hediyelik eşya...

Yılbaşı yaklaşıyor ve tüketiciler, başta BİM olmak üzere birçok zincir marketteki indirimleri takip ediyor. Zincir marketler, yılbaşı temalı dekorasyon ürünleri, çam ağaçları, ışıklar, süslemeler ve yılbaşı sofralarını süsleyecek pek çok ürünü müşterilere sunuyor. İşte o ürünlerden bazıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Yılbaşı kataloğu yayınlandı! BİM, A101, Migros indirimli ürünler listesi! Çam ağacı, süslemeler, hediyelik eşya...

BİM YILBAŞI KATALOĞU

Kelime Oyunu: Aile ve arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz bir seçenek. Fiyatı sadece 89 TL!

Tahmin Etme Oyunu: Eğlenceli tahmin etme oyunu ile yeni yıl partilerinizi renklendirin. Fiyatı 39,50 TL!

  • 3
  • 15
Yılbaşı kataloğu yayınlandı! BİM, A101, Migros indirimli ürünler listesi! Çam ağacı, süslemeler, hediyelik eşya...

Balon Dekorasyon Seti: Evinizi yılbaşı havasına sokacak balon dekorasyon seti, sadece 129 TL!

Trend Bere Erkek: Yeni yılın modasına uygun trend bereler, sadece 49,50 TL!

  • 4
  • 15
Yılbaşı kataloğu yayınlandı! BİM, A101, Migros indirimli ürünler listesi! Çam ağacı, süslemeler, hediyelik eşya...

Kadın Basic Bere: Şıklığından ödün vermeyen kadınlar için basic bere, sadece 32,50 TL!

Bu özel kataloğun sunduğu fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın.

  • 5
  • 15
Yılbaşı kataloğu yayınlandı! BİM, A101, Migros indirimli ürünler listesi! Çam ağacı, süslemeler, hediyelik eşya...

MİGROS YILBAŞI KATALOĞU YAYINLANDI!