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Yılbaşı kataloğu yayınlandı! BİM, A101, Migros indirimli ürünler listesi! Çam ağacı, süslemeler, hediyelik eşya...
Yılbaşına sayılı günler kala, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerde başlayan indirim ve kampanyalar, alışveriş tutkunlarının dikkatini çekiyor. Aralık ayıyla birlikte Migros, müşterilerine yeni yıl temalı çeşitli ürünler sunan bir katalog yayınladı. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros yılbaşı kataloğundan öne çıkan ürünler ve fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 05.12.2023 10:00Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 10:00