Yılbaşı kataloğu yayınlandı! BİM, A101, Migros indirimli ürünler listesi! Çam ağacı, süslemeler, hediyelik eşya...

Yılbaşı yaklaşıyor ve tüketiciler, başta BİM olmak üzere birçok zincir marketteki indirimleri takip ediyor. Zincir marketler, yılbaşı temalı dekorasyon ürünleri, çam ağaçları, ışıklar, süslemeler ve yılbaşı sofralarını süsleyecek pek çok ürünü müşterilere sunuyor. İşte o ürünlerden bazıları...