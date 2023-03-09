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Haberler Galeri EYT'liler için kesenin ağzını açtılar! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2023 en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi | Ziraat, Halkbank, İş, Garanti...

EYT'liler için kesenin ağzını açtılar! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2023 en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi | Ziraat, Halkbank, İş, Garanti...

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankalar bir yandan emeklilik için eksik prim günlerini borçlanacak olan vatandaşlar için kredi paketi hazırlarken, diğer yandan da maaş promosyonlarında çıtayı yukarı çekti. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler bu ay emekli aylığı başvurusuyla birlikte promosyon alacağı bankayı da seçiyor. Peki promosyon süreci nasıl ilerleyecek? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi...

Sabah
Giriş Tarihi: 09.03.2023 06:59
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EYT’liler için kesenin ağzını açtılar! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2023 en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi | Ziraat, Halkbank, İş, Garanti...

Emeklilikte yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun 3 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, bankacılık sektörü de 2 milyon 250 bini bu yıl olmak üzere toplamda 5 milyonu bulacak yeni emekliler için harekete geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liler için kesenin ağzını açtılar! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2023 en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi | Ziraat, Halkbank, İş, Garanti...

Bankalar bir yandan emeklilik için eksik prim günlerini borçlanacak olan vatandaşlar için kredi paketi hazırlarken, diğer yandan da maaş promosyonlarında çıtayı yukarı çekti.

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EYT’liler için kesenin ağzını açtılar! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2023 en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi | Ziraat, Halkbank, İş, Garanti...

EYT'liler, nisanda maaşı yanında bir maaş promosyon ve 1.100 TL bayram ikramiyesi olmak üzere 15 ila 30 bin TL arasında para alacak.

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EYT’liler için kesenin ağzını açtılar! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2023 en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi | Ziraat, Halkbank, İş, Garanti...

MAAŞ İÇİN KAPIŞMA
Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank 3.500 TL'nin altında aylık alanlara 3 bin TL, 3.500- 7.500 TL arasında alanlara 3.500 TL, 7.500 ila 10.000 TL arasında alanlara 4.500 TL, 10 bin TL ve üzerinde alanlara 5 bin TL promosyon veriyor.

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EYT’liler için kesenin ağzını açtılar! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2023 en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi | Ziraat, Halkbank, İş, Garanti...

Yapı Kredi 10 bin TL üzerinde aylık alanlara 7.500 TL, 7.500 ila 10 bin alanlara 6.750 TL veriyor. İş Bankası, Denizbank ve ING'de de promosyon oranları Yapı Kredi'yle benzer.