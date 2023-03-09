EYT'liler için kesenin ağzını açtılar! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2023 en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi | Ziraat, Halkbank, İş, Garanti...

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankalar bir yandan emeklilik için eksik prim günlerini borçlanacak olan vatandaşlar için kredi paketi hazırlarken, diğer yandan da maaş promosyonlarında çıtayı yukarı çekti. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler bu ay emekli aylığı başvurusuyla birlikte promosyon alacağı bankayı da seçiyor. Peki promosyon süreci nasıl ilerleyecek? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek EYT promosyonu veren bankalar listesi...

Sabah Giriş Tarihi: 09.03.2023 06:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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