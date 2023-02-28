28 Şubat 2023, Salı
Kamu ve Özel İlkokul mezunu 81 ilde 3.110 personel alınacak! Başvuru şartları neler? İŞKUR Temizlik işçisi başvuru ekranı
İŞKUR aracılığıyla 81 ilde 3.110 temizlik işçisi alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Kamu ve özel kurumlar bünyesinde alınacak adayların ilkokul mezunu olmaları yeterli olmaktadır. Peki İŞKUR temizlik personeli başvurusu nereden, nasıl yapılır? Şartları neler? İşte ilanlara ilişkin tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:48
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