EYT için KRİTİK 5 FORMÜL! Başvuru tarihleri... SSK-BAĞ-KUR’a 3600-5400 günle KISMİ emeklilik yolu!

EYT bugün TBMM'de görüşülecek. Kabul edilmesi durumunda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Milyonlarca EYT'li son durumun ne olduğunu ve yasada değişikliğe gidilip gidilmeyeceğini merak ediyor. Ayrıca değişiklik talep edilen 5 konuda kararın ne olacağı ise araştırılıyor. Peki EYT için gerekli şartlar neler? EYT ilk maaşını ne zaman alacak? İşte EYT başvuru takvimi...